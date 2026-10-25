María Corina Machado ya se encuentra de regreso en Venezuela

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La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó a Venezuela y reapareció públicamente este domingo durante una misa en el estado Lara, donde fue recibida por seguidores de su partido Vente Venezuela (VV).
En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, Machado aparece saludando a los presentes durante la eucaristía y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.
Minutos antes, la dirigente había anunciado su presencia en el país mediante un mensaje publicado en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.
El también líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó su regreso y calificó la jornada como un momento importante para los venezolanos.
“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, escribió González Urrutia en la misma plataforma.
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Hasta el momento de las declaraciones recogidas en el reporte, no se habían ofrecido detalles sobre cómo Machado logró regresar al país. Su equipo de comunicaciones anunció que ofrecería más información en las horas siguientes.
González Urrutia también prevé regresar
González Urrutia, quien permanece exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, adelantó que espera volver a Venezuela próximamente para contribuir al proceso político.
“Muy pronto” regresará para que el país “avance verdaderamente hacia la libertad”, afirmó, antes de reiterar: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.
Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Desde entonces, había expresado su intención de regresar para continuar impulsando un cambio político.
Su equipo denunció que la dirigente enfrentó al menos siete impedimentos aéreos y marítimos que dificultaron su retorno.
La oposición cuestionó las elecciones de 2024
Antes de salir del país, Machado permaneció en la clandestinidad durante casi un año para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, sin publicar el desglose completo de los resultados. La oposición, que reunió copias de las actas electorales, sostuvo que el vencedor fue González Urrutia, respaldado por Machado.
Información de EFE
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