María Corina Machado ya se encuentra de regreso en Venezuela

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó a Venezuela y reapareció públicamente este domingo durante una misa en el estado Lara, donde fue recibida por seguidores de su partido Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, Machado aparece saludando a los presentes durante la eucaristía y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.

Minutos antes, la dirigente había anunciado su presencia en el país mediante un mensaje publicado en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

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El también líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó su regreso y calificó la jornada como un momento importante para los venezolanos.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, escribió González Urrutia en la misma plataforma.