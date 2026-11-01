Marco Rubio niega que EE.UU. facilitara la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro

El secretario de Estado agregó que Bolsonaro ya había tenido un visado estadounidense y que la única decisión que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue autorizar su entrada al país.

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«El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue», apuntó.

El excandidato presidencial, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera de Brasil con Argentina y embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú. Tras hacer escala en Guayaquil (Ecuador), aterrizaron el miércoles en Miami.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, Jason Miller, uno de los asesores de Trump, habría gestionado el avión privado en el que viajó la familia Bolsonaro.

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El episodio ha elevado la tensión entre la Administración de Trump y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las elecciones del pasado domingo.

Durante la reunión de Atlanta, Rubio coincidió con el canciller brasileño, Mauro Vieira, por primera vez desde la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos.

Rubio confirmó que tuvo la oportunidad de hablar con Vieira y dijo que seguramente se vuelvan a ver en noviembre durante el G7 de Francia.

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Fuente EFE