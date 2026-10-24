Video: Alcalde de Nueva York explica en español cómo actuar ante ICE

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó este viernes un video en español para orientar a los inmigrantes sobre cómo actuar ante la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En el mensaje, difundido a través de TikTok, el funcionario explicó algunos de los derechos de las personas durante los encuentros con agentes migratorios y aseguró a quienes residen en la ciudad que “no están solos”.
“Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos”, expresó Mamdani al iniciar el video. Luego explicó que los agentes, por regla general, no pueden entrar en espacios privados sin una orden judicial válida que autorice el ingreso.
El alcalde también indicó que las personas pueden pedir a los agentes que muestren la orden por debajo de la puerta. Asimismo, recomendó mantenerla cerrada y expresar claramente que no autorizan la entrada si los agentes no presentan el documento requerido.
Notas relacionadas
Qué hacer durante un encuentro con ICE
Mamdani explicó que las personas también tienen derechos cuando se encuentran con agentes migratorios en la calle. En esos casos, recordó que pueden ejercer su derecho a guardar silencio y recomendó preguntar: “Am I free to go?” («¿Me puedo ir?»).
Si el agente responde afirmativamente, aconsejó retirarse con calma. Además, recomendó consultar con un abogado antes de firmar documentos o tomar decisiones relacionadas con un caso migratorio.
El alcalde también informó que la ciudad dispone de dos líneas telefónicas de ayuda para orientar a quienes necesiten asistencia. Sin embargo, el mensaje compartido en la información original no especifica los números de contacto.
Compromiso con los inmigrantes
Al finalizar el video, Mamdani defendió el derecho constitucional a protestar y aseguró que su administración protegerá ese derecho.
“Son tiempos de mucho miedo para muchas personas, pero como su alcalde, voy a luchar todos los días para proteger, apoyar y celebrar a nuestras comunidades”, afirmó.
Desde que asumió la Alcaldía en enero de 2026, Mamdani ha defendido las políticas de ciudad santuario de Nueva York, que limitan la cooperación municipal con las autoridades federales en materia migratoria, dentro del marco legal vigente.
Su mensaje se produce en medio de las medidas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump durante su segundo mandato y de las preocupaciones de las comunidades inmigrantes ante las deportaciones.
EFE
Te puede interesar
- Aber Kawas será la primera palestino-estadounidense en el Senado de Nueva York
- Un terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
- Among Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada
- Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos
- Alliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay