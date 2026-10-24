Video: Alcalde de Nueva York explica en español cómo actuar ante ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó este viernes un video en español para orientar a los inmigrantes sobre cómo actuar ante la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En el mensaje, difundido a través de TikTok, el funcionario explicó algunos de los derechos de las personas durante los encuentros con agentes migratorios y aseguró a quienes residen en la ciudad que “no están solos”.

“Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos”, expresó Mamdani al iniciar el video. Luego explicó que los agentes, por regla general, no pueden entrar en espacios privados sin una orden judicial válida que autorice el ingreso.

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El alcalde también indicó que las personas pueden pedir a los agentes que muestren la orden por debajo de la puerta. Asimismo, recomendó mantenerla cerrada y expresar claramente que no autorizan la entrada si los agentes no presentan el documento requerido.