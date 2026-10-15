Maduro y Cilia Flores rechazan cargos de tortura; aplazan juicio hasta 2027

La defensa pidió más tiempo para preparar su respuesta a las acusaciones. Por eso, el juez fijó el inicio del juicio para el 14 de junio de 2027.

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía de Estados Unidos presentó estas acusaciones la semana pasada.

Ambos comparecieron este jueves ante el juez federal Alvin Hellerstein, en un tribunal de Nueva York. La audiencia se celebró una semana después de que los fiscales presentaran los nuevos cargos.

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Al responder al juez, Maduro rechazó las acusaciones. Afirmó que se basan en “falsas acusaciones y testimonio contra su persona”. También dijo que se trata de una “suma de elementos y ataques” que ya conocía.

Por su parte, Flores se declaró “completamente inocente” y negó los nuevos cargos. Además, ambos confirmaron que sus abogados les explicaron las acusaciones y que recibieron una copia en español.