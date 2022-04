LUMA Energy afirma que un millón de boricuas tendrá luz esta noche

Puerto Rico. - El vicepresidente de LUMA Energy, Kevin Acevedo, afirmó esta mañana, “con confianza”, que para la noche de este viernes un millón de clientes tendrán servicio eléctrico tras haberlo perdido a raíz del apagón general que afecta la isla desde la noche del pasado miércoles.

A 36 horas después del apagón, LUMA informó que hasta la actualización de las 9:00 a.m., unos 600,000 a 650,000 clientes estaban conectados al sistema de energía eléctrica.

“En la noche de hoy esperamos, y lo podemos decir con confianza, es que van a haber un millón de abonados conectados a electricidad. Y progresivamente ese número va a ir incrementando”, afirmó el ejecutivo, en una conferencia de prensa.

“Queremos asegurarnos que los hospitales y esos lugares que necesitan electricidad con prioridad, la tengan”.

Sus expresiones se dan luego de que ni el consorcio ni la Autoridad de Energía Eléctrica cumplieron con el plazo de 24 horas que habían afirmado. Les tomaba restablecer la mayoría del servicio.

“Si no se reporta ninguna avería, y no esperamos que suceda, es con toda probabilidad que la mayoría de los clientes, sobre un millón, tengan servicio durante el día de hoy. Nos sentimos confiados de que esa meta se puede cumplir”, dijo, por su parte, el director de la AEE, Josué Colón al precisar que a las 9:30 a.m. se generaban 1,150 megavatios.

No obstante, el director ejecutivo aseveró que la AEE está preparada para seguir sumando generación de energía al sistema con las centrales de Costa Sur y Ecoeléctrica. Pero para ello dependen de que se completen arreglos a líneas de transmisión y distribución que está realizando LUMA Energy.

Tienen de expectativa a que los trabajos terminen hoy

“Tenemos comunicación con el personal de Luma. El pronóstico de cómo y cuando finalizará los trabajos de Luma... a esta hora de la mañana la información que tenemos es que la expectativa es que los trabajos terminen hoy. Y se nos entreguen liíneas o infraesetructura para energizar las centrales y comenzar el encendido de unidades”, indicó Colón.

Esta mañana estaban en funcionamiento tres unidades de la Central San Juan. Además, de una en la Central Palo Seco. También cuatro unidades en el Ciclo Combinado de la Central Aguirre, dos unidades en la Central Cambalache y tres unidades en Mayagüez.

AES, a las 9:00 a.m. tenía una unidad funcionando y cuatro unidades entre dos hidroeléctricas de la AEE estaban prendidas. Todas las unidades de Ecoeléctrica y Costa Sur estaban fuera de servicio.

“Ambas centrales están en la espera de que se completen trabajos en el sistema de transmisión y distribución para comenzar el arranque de las unidades y colocarlas en servicio”, indicó Colón.

Precisó que en unas 18 horas una unidad de Ecoeléctrica entraría en servicio luego de completada la reparación en transmisión y distribución que cae bajo la jurisdicción de Luma.

En Costa Sur, una unidad estaría en funciones 24 horas después de la reparación del sistema de transmisión y distribución.

Entonces podrían comenzar a entrar al sistema unos 1,200 megavatios, dijo Colón. El día antes de la avería la AEE producía hasta 2,400 megavatios.

Líneas realizadas por LUMA Energy tienen que estar seguras

“Para que eso ocurre las líneas tienen que estar seguras... de las operaciones que se están realizando por LUMA; el último resumen que nos indicaron es que con toda probabilidad durante el día de hoy logren terminar el arreglo para energizar Ecoeléctrica y Costa Sur. Una vez eso suceda, Ecoeléctrica entre 12 a 18 horas es la expectativa que puedan tener una unidad en servicio y en el caso de Costa Sur entendemos, al ser una unidad de caldera, que es una tecnología diferente, que nos tomará 24 horas como máximo para poder sincronizar la primera unidad que sería Costa Sur 6”, explicó Colón.

De ese mismo modo, reconoció que no sería irresponsable de su parte decir que el sistema eléctrico aguantaría un huracán categoría 5. Aunque sí hay más equipo disponible y alianzas firmadas con otras compañías eléctricas.

Shay Bahramirad, vicepresidenta senior de ingeniería en LUMA Energy, indicó a la prensa que el patio de interruptores en Costa Sur tiene que ser limpiado. Y que también cada pieza de equipo tiene que ser inspeccionada y examinada.

No obstante, no brindó detalles adicionales sobre los trabajos de reparación que tiene que realizar Luma más allá de decir que es una labor complicada.

“Lo que no puedo explicar ahora mismo es lo que ocurrió. Eventos como este son extremadamente complicados... los ingenieros tienen que levantar información de cada equipo y de cada instalación adyacente”, dijo Bahramirad.

