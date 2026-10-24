Milei se convierte en protagonista del choque entre Lula y Flávio Bolsonaro

El mandatario brasileño también preguntó a Flávio Bolsonaro si aumentaría el salario mínimo y las jubilaciones por encima de la inflación en caso de llegar a la Presidencia.

El senador respondió que mejoraría ambos ingresos y defendió la gestión de Milei. El presidente argentino ha respaldado de forma activa la candidatura de Flávio, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal (PL) afirmó que Milei recibió una economía en crisis tras años de gobiernos de izquierda. Según sostuvo, el mandatario argentino tuvo que corregir los problemas que dejaron las administraciones anteriores.

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Flávio también aseguró que enfrentaría una situación similar en Brasil si gana las elecciones. Además, responsabilizó a la izquierda por el estado de la economía argentina antes de la llegada de Milei al poder.

La economía marca la campaña

Lula ha convertido el modelo económico argentino en uno de sus principales argumentos contra Flávio Bolsonaro. El presidente advierte que una victoria de su rival podría llevar a Brasil a aplicar recortes similares a los de Milei.

En contraste, Lula destaca los resultados económicos de su actual Gobierno. Durante los tres primeros años de su mandato, Brasil registró un crecimiento anual superior al 2 % y alcanzó niveles históricamente bajos de desempleo, según los datos citados.

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La inflación interanual de Brasil se situaba en el 4,58 %, ligeramente por encima del límite de 4,5 % fijado para la meta anual. Mientras tanto, las tasas de interés oficiales se mantenían en el 13,75 % anual, aunque mostraban una tendencia a la baja.

Brasil se prepara para la segunda vuelta

Lula busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras Flávio Bolsonaro representa a la derecha brasileña en la contienda electoral.

En la primera vuelta, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47 % de los votos, dos puntos porcentuales más que Lula, según las cifras incluidas en la información.

Cerca de 159 millones de brasileños están convocados a votar este domingo para elegir al próximo presidente. Las encuestas citadas sitúan a ambos candidatos en un empate técnico, por lo que se espera una contienda muy reñida.