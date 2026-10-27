Lula alcanza cuatro victorias presidenciales en Brasil

Sus primeras victorias

En 2006, el entonces presidente consiguió la reelección al vencer a Geraldo Alckmin en la segunda vuelta. Con ese resultado, permaneció en el poder durante dos períodos consecutivos, desde 2003 hasta 2010.

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Doce años después de concluir su segundo mandato, Lula volvió a competir por la Presidencia en 2022. En esa ocasión, derrotó al entonces mandatario Jair Bolsonaro en una contienda que se definió por un estrecho margen.

El candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo el 50,90 % de los votos válidos, frente al 49,10 % alcanzado por Bolsonaro. La victoria le permitió regresar al Palacio del Planalto en enero de 2023.

Una remontada en 2026

En las elecciones de este año, Lula se enfrentó al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Aunque quedó en segundo lugar durante la primera vuelta, logró revertir el resultado en la votación definitiva y asegurar su cuarta victoria presidencial.

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Con este triunfo, Lula suma cuatro victorias en las elecciones presidenciales brasileñas, luego de sus triunfos de 2002, 2006 y 2022. Su trayectoria electoral también incluye tres derrotas consecutivas antes de llegar por primera vez al poder.

El resultado de 2026 marca otro capítulo en la carrera política del dirigente del Partido de los Trabajadores, quien ha ocupado la Presidencia durante dos períodos consecutivos y regresó al poder en 2023. Con su nueva victoria, se prepara para asumir un cuarto mandato presidencial no consecutivo.