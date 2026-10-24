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Lula acusa a Flávio Bolsonaro de «lamer las botas» de Trump

São Paulo,(EFE).- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes durante el debate electoral a su rival Flávio Bolsonaro de «lamer las botas» del líder estadounidense Donald Trump. A dos días de la segunda vuelta, Lula afirmó que Bolsonaro estaba detrás de la decisión de su […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, asisten a un debate en los estudios de TV GLOBO este viernes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, asisten a un debate en los estudios de TV GLOBO este viernes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho
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São Paulo,(EFE).- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes durante el debate electoral a su rival Flávio Bolsonaro de «lamer las botas» del líder estadounidense Donald Trump.

A dos días de la segunda vuelta, Lula afirmó que Bolsonaro estaba detrás de la decisión de su aliado Trump de imponer hace unos meses aranceles del 25 % sobre las importaciones brasileñas, una acusación recurrente que el senador ultraderechista ha negado repetidas veces.

«Pero yo no me quedé preocupado; si Trump no quiere comprar de Brasil, voy a vender a otros lugares», dijo el mandatario en el debate de la cadena Globo, en referencia a la apertura durante su mandato de cientos de nuevos mercados para los productos del país.

El presidente añadió que Brasil «nunca exportó tanto» como en la actualidad. Ademas mencionó que el superávit comercial se elevó hasta los 85.000 millones de reales (unos 17.200 millones de dólares).

Por otro lado, Bolsonaro acusó a Lula de «masacrar» al sector agrícola debido a las altas tasas de interés. También recordó que su rival dijo recientemente que los agricultores se deberían «arrodillar» ante él por todo lo que ha invertido su Gobierno.

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«¿Por qué humilla a las personas, por qué trata tan mal al sector agrícola?», preguntó el senador.

El líder progresista respondió que Bolsonaro «memoriza pero no aprende» y que durante su Gobierno el sector obtuvo más recursos que en el del padre del candidato, el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta celebrada hace tres semanas, frente al 45 % de Lula. Además las últimas encuestas electorales dibujan un escenario muy ajustado de cara a la segunda vuelta de este domingo, con ambos candidatos en empate técnico.

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