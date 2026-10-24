Lula acusa a Flávio Bolsonaro de «lamer las botas» de Trump

São Paulo,(EFE).- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes durante el debate electoral a su rival Flávio Bolsonaro de «lamer las botas» del líder estadounidense Donald Trump.

A dos días de la segunda vuelta, Lula afirmó que Bolsonaro estaba detrás de la decisión de su aliado Trump de imponer hace unos meses aranceles del 25 % sobre las importaciones brasileñas, una acusación recurrente que el senador ultraderechista ha negado repetidas veces.

«Pero yo no me quedé preocupado; si Trump no quiere comprar de Brasil, voy a vender a otros lugares», dijo el mandatario en el debate de la cadena Globo, en referencia a la apertura durante su mandato de cientos de nuevos mercados para los productos del país.

El presidente añadió que Brasil «nunca exportó tanto» como en la actualidad. Ademas mencionó que el superávit comercial se elevó hasta los 85.000 millones de reales (unos 17.200 millones de dólares).

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Por otro lado, Bolsonaro acusó a Lula de «masacrar» al sector agrícola debido a las altas tasas de interés. También recordó que su rival dijo recientemente que los agricultores se deberían «arrodillar» ante él por todo lo que ha invertido su Gobierno.