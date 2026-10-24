Envían a prisión preventiva a excandidata presidencial de Ecuador Luisa González

Investigan fondos electorales

El caso, denominado Laberinto, busca determinar si recursos presuntamente obtenidos por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, terminaron financiando la campaña presidencial del movimiento Revolución Ciudadana en 2023.

Según José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, las autoridades rastrean el origen y el destino de unos 500.000 dólares.

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Díaz, quien fue expulsado del correísmo tras una denuncia por violación de una menor, declaró que había trasladado dinero en efectivo desde Venezuela hacia Ecuador para financiar la campaña electoral de ese año. Por ese delito, recibió una condena de 29 años y cuatro meses de prisión. La información disponible señala que su testimonio sobre el supuesto traslado de fondos no estuvo acompañado de pruebas.

Por su parte, Onofre trabajó en el Municipio de Guayaquil durante la administración de Alvarez, quien también es una figura opositora al presidente Daniel Noboa. Alvarez ganó las elecciones municipales de 2023 con el respaldo de Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa.

El alcalde se encuentra condenado por comercialización ilegal de combustibles a través de estaciones de servicio vinculadas a su familia, según la información del caso.

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González afirma ser inocente

La excandidata presidencial aseguró durante la audiencia que permanecerá en Ecuador para enfrentar las acusaciones. Desde marzo, ya era investigada por una presunta financiación irregular de su campaña de 2023, en un expediente conocido como Caja Chica.

González afirmó que enfrenta 19 procesos fiscales y rechazó los señalamientos en su contra. También sostuvo que es víctima de persecución política y manifestó su intención de defenderse dentro del país.

La dirigente correísta perdió frente a Daniel Noboa en las segundas vueltas presidenciales de 2023 y 2025.

El proceso judicial se desarrolla a cinco semanas de las elecciones locales en Ecuador, en un contexto de tensión política entre el Gobierno de Noboa y sectores de la oposición.

EFE