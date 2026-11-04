Luis Sepúlveda agradece respaldo del 99.04 % en Nueva York

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, obtuvo el 99.04 % de los votos en las elecciones celebradas este martes. El resultado le permitirá seguir representando al Distrito Senatorial 32, en el Bronx, y acercarse a diez años en el Senado.

Tras conocerse los resultados, Sepúlveda agradeció a los residentes por renovar su confianza. También afirmó que asume esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso con el servicio público.

«Me siento profundamente agradecido y honrado por el respaldo que he recibido de los residentes del Distrito 32. Obtener el 99.04 % de los votos es una muestra de confianza que valoro enormemente», expresó el legislador.

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Sepúlveda destacó que este nuevo período le permitirá completar diez años como senador estatal. Además, señaló que su trayectoria representa un compromiso constante con las familias del Bronx.