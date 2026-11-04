Luis Sepúlveda agradece respaldo del 99.04 % en Nueva York

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El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, obtuvo el 99.04 % de los votos en las elecciones celebradas este martes. El resultado le permitirá seguir representando al Distrito Senatorial 32, en el Bronx, y acercarse a diez años en el Senado.
Tras conocerse los resultados, Sepúlveda agradeció a los residentes por renovar su confianza. También afirmó que asume esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso con el servicio público.
«Me siento profundamente agradecido y honrado por el respaldo que he recibido de los residentes del Distrito 32. Obtener el 99.04 % de los votos es una muestra de confianza que valoro enormemente», expresó el legislador.
Sepúlveda destacó que este nuevo período le permitirá completar diez años como senador estatal. Además, señaló que su trayectoria representa un compromiso constante con las familias del Bronx.
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Continuidad en el Comité Judicial
El legislador continuará al frente del Comité Judicial del Senado estatal, posición que asumió en enero de 2026 y que lo convirtió en el primer latino en ocupar esa presidencia en la historia de la institución.
De cara a su próximo mandato, indicó que mantendrá entre sus prioridades el acceso a viviendas asequibles, el fortalecimiento de la educación pública y los servicios de salud. También señaló que trabajará en la creación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de la seguridad en los vecindarios.
El senador reafirmó, además, su intención de mantener una gestión cercana a los residentes, escuchar sus inquietudes y defender sus derechos.
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