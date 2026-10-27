Los israelíes votan en unas elecciones «cruciales» este martes

Los israelíes comenzaron a votar en unas elecciones generales planteadas como un referéndum sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que muchos de los votantes consultados por EFE en Jerusalén describen como las más decisivas de la historia del país.

En un colegio electoral del barrio de Rehavia, en el centro de la ciudad, los primeros en acudir, a las 7.00 hora local (5.00 GMT) fueron sobre todo personas mayores.

A lo largo de la mañana llegaron jóvenes, algunos tras salir la noche anterior aprovechando que la jornada electoral es festiva, y también familias, un reflejo de la diversidad de un barrio en el que conviven judíos seculares, religiosos y moderados.

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Ante el colegio, la lista Juntos del ex primer ministro Naftali Bénet, Yashar, del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, el Likud de Netanyahu y el ultranacionalista religioso Moshé Feiglin instalaron puestos de propaganda.

El presidente israelí, Isaac Herzog, pasó también por el colegio y pronunció un discurso sobre la importancia de votar. Será él quien, tras consultar a los partidos una vez publicados los resultados oficiales, encargue formar Gobierno al candidato con más opciones de reunir una mayoría en la Knéset (Parlamento).

«Nuestra última oportunidad»

«Es mi deber como ciudadano votar, y me alegro mucho de tener la oportunidad de hacerlo», dice a EFE Tito, de 82 años, uno de los primeros en depositar su papeleta.

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Aunque admite que en cada convocatoria se repite que es la más importante, cree que esta vez es distinto: «Estas elecciones de 2026 son cruciales para el Estado de Israel».

Asaf, de 55 años, madrugó porque le toca trabajar. «Son las elecciones más cruciales que hemos tenido nunca. Está en juego la existencia del Estado de Israel. Creo que es nuestra última oportunidad», afirma.

«Si Israel sigue gobernado por este grupo de fanáticos, para quienes la democracia no es su valor supremo, llevarán a Israel a un abismo negro», advierte. A su juicio, el país necesita «poner fin a las guerras» y «rehabilitarse», y si todo sigue igual, «Israel dejará de existir en un futuro no muy lejano».

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Amitay, de 44 años y vecino de Jerusalén, reconoce que «es un tópico en Israel que cada elección sea la más crucial», pero cree que esta vez lo es «después de lo que hemos vivido: la masacre del 7 de octubre y la forma en que nos atacan desde todo el mundo».

«Siempre fuimos una nación que aspiraba a la paz, y deberíamos volver a serlo. Por supuesto, cuidando nuestras necesidades de seguridad: mucha gente en esta zona no nos quiere, y está bien, pero tenemos que defendernos y encontrar la forma de vivir en paz con ellos», sostiene.