¿Los haitianos son refugiados, asilados o desplazados?

La violencia de las bandas en Haití ha generado una de las mayores crisis de la actualidad. Muchos haitianos han huido a la República Dominicana y otros países de América Latina. Esto le da espacio a la interrogante, ¿Cuál es el estado de los haitianos que han abandonado el país de forma recientemente?

A efectos generales hay 4 grupos de personas desplazadas, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes.

Los refugiados son personas que escapan del sitio en donde viven por miedo a violencia o a perder su vida. Dicho temor puede surgir por pertenecer a un grupo social, asociación política o religión o por incluso por su raza o género.

Los solicitantes de asilo son refugiados cuyo estatus todavía no ha sido aceptado y no han recibido ningún reconocimiento legal. Los solicitantes de asilo y refugiados no pueden ser deportados a su país de origen, según la ley internacional, debido a peligro de violencia.

Los desplazados internos son personas que abandonan sus hogares pero se mantienen dentro de las fronteras de su país de origen.

Los migrantes son personas que salen de sus países de origen sin estar bajo ningún peligro. La inmigración se puede hacer de acuerdo con la ley, mediante un largo proceso, o de manera ilegal, la cual conlleva peligro de deportación. Los migrantes no reciben los mismos beneficios que los refugiados debido a que no están en peligro inmediato.

Estatus actual de los haitianos

Si bien, los haitianos durante años, no encajaban en la categoría de refugiados, sino que eran simples migrantes en busca de una mejor vida, la violencia de bandas y la situación en general en Haití hace que se conviertan en refugiados.

A pesar de la situación extrema, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader afirmó que no tomaría refugiados haitianos. Asimismo, tampoco se detendrán las deportaciones de ilegales procedentes del país vecino.