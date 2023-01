Londres defiende la cooperación internacional para construir buques de guerra

Londres.- El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, afirmó este lunes en el Parlamento que las colaboraciones internacionales para construir buques de guerra impulsan la industria en el Reino Unido, tras haber recibido críticas por ceder a astilleros españoles parte de la producción de tres naves.

Sindicatos y oposición laborista han atacado la decisión de otorgar al consorcio «Team Resolut», en el que participa la filial británica de la española Navantia, el contrato para ampliar la Flota Auxiliar de la Marina Real (Royal Navy), que prevé que parte de la fabricación se lleve a cabo en astilleros de Puerto Real (Cádiz).

«Si no invertimos en nuestra industria naval y hacemos colaboraciones internacionales no tendremos industria naval. Lo hemos probado de otras maneras y no ha funcionado», afirmó Wallace en la Cámara de los Comunes.

Dos terceras partes de la construcción será en Reino Unido

El ministro aseguró que «cerca de dos terceras partes» de la construcción de los tres buques militares se llevará a cabo en el Reino Unido y subrayó que la concesión incluye una inversión de 77 millones de libras (87 millones de euros) para modernizar las instalaciones británicas.

El diputado laborista Toby Perkins, por su parte, sostuvo que «si el Gobierno continúa favoreciendo contratos en los que una amplia proporción del trabajo se hace en el extranjero va a minar la industria naval británica».

Wallace aseguró que los «sindicatos locales» de Irlanda del Norte, donde se llevará a cabo una parte de la construcción, «no están de acuerdo» con las críticas al contrato y resaltó que el plan creará más de 1.200 puestos de trabajo directo en astilleros británicos y «mucho más» en las cadenas de suministro.

El ministro indicó que quiere emular la estrategia que ha seguido el sector aeroespacial y puso de ejemplo el desarrollo de los cazas Typhoon, en el que colaboran el Reino Unido, Alemania, Italia y España.

«Es importante admitir que si queremos tener éxito, como en el sector aeroespacial, vamos a tener que exportar. Y si queremos exportar a otros mercados tenemos que admitir que la colaboración internacional es parte del proceso», adujo el titular de Defensa.

