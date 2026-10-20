Lo que se sabe del secuestro de los militares salvadoreños en Haití

De igual forma, la Fuerza Armada de El Salvador confirmó que a integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II los atacaron agresores que utilizaron armas de fuego y explosivos, provocando que el vehículo se incendiara.

Agrega el comunicado que, los efectivos consiguieron salir del blindado, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.

Publicidad

Siempre de acuerdo con el comunicado, helicópteros salvadoreños acudieron en su apoyo y también alcanzados por disparos de las organizaciones criminales.

El periódico haitiano Le Quotidien 509 pondera que el comunicado oficial no ofrece detalles de víctimas ni hace referencia a los militares salvadoreños presuntamente desaparecidos.

Radio Télé Confiance da cuenta de que, según sus reportes, los cuatro militares viajaban en una camioneta Toyota blanca, conocida localmente como «Zo Reken», cuando se perdió contacto con ellos.

Publicidad

Más tarde, el medio haitiano Le Médiateur informó que el vehículo lo incendiaron los integrantes de grupos criminales y que se desconocía el paradero de sus ocupantes.

La agencia española EFE precisó que algunas fuentes locales atribuyen la emboscada a la coalición criminal Viv Ansanm, que lidera el expolicía Jimmy Chérizier (Barbecue).

Enfrentamientos en varios sectores

Según Radio Télé Confiance reportó varios disturbios que involucran a la banda Chen Mechan, vinculada a Lemaire Pierre y que habrían recibido refuerzos de miembros de los 400 Mawozo.

Pandilla Chen Mechan es señalada como responsable

El periódico haitiano Le Nouvelliste publicó dos informaciones atribuidas a dos fuentes gubernamentales. Una de ellas aseguró que los salvadoreños fueron capturados por integrantes de la pandilla Chen Mechan, que opera en sectores de la llanura de Cul-de-Sac, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La reconstrucción publicada por ese medio, señala que los capturaron mientras se apartaban de su ruta mientras buscaban una tienda, utilizando una aplicación de navegación, sin advertir que ingresaban en un territorio controlado por grupos criminales.

ONU pide liberación de soldados

El organismo internacional y Estados Unidos condenaron la brutal emboscada ocurrida en Puerto Príncipe, exigiendo la liberación inmediata y segura de los efectivos desaparecidos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como un secuestro el incidente que mantiene desaparecidos a cuatro militares salvadoreños en Haití y exigió su liberación inmediata y segura.

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, condenó el secuestro y reclamó que pongan en libertad a los militares sin demora.

Esto a pesar de que las autoridades todavía no han presentado pruebas públicas sobre las condiciones en que se encuentran los secuestrados.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a la situación de Haití, el embajador estadounidense Mike Waltz informó que a los militares los emboscaron cuando regresaban a su base después de visitar un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

Según el diplomático, los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo blindado en el que se desplazaban.

Mientras, la representante de El Salvador ante Naciones Unidas, Egriselda López, condenó el ataque y manifestó la preocupación de su Gobierno por la situación de sus compatriotas.

La diplomática confirmó que continúan los esfuerzos para establecer contacto con los efectivos y determinar dónde se encuentran.