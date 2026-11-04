Liderazgo dominicano también ganó en las legislativas de EE. UU.

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Santo Domingo, RD.- El liderazgo dominicano también se posicionó en las elecciones de medio término de Estados Unidos celebradas este martes, donde cinco jóvenes de ascendencia dominicana consiguieron representación en el Congreso estadounidense.
Se trata de Amanda Séptimo, quien representará al Distrito 84 Bronx; Karinés Reyes, Distrito 87 Bronx; Yudelka Tapia, Distrito 86 Bronx; George Álvarez, Distrito 78 Bronx. También, Manny de los Santos, para el Distrito 72 de Alto Manhattan.
Los cinco se suman a Manny Rutinel, Darializa Ávila Chevalier y Analilia Mejía otros dominicanos que representarán en la Cámara de Representantes a los estados de Colorado, Nueva York y Nueva Jersey, respectivamente.
Este logro marca la mayor representación simultánea de legisladores de origen dominicano en el Congreso federal.
¿Pero quiénes son los ganadores?
Amanda Séptimo, representante del Distrito 84 del Bronx es una política estadounidense de ascendencia dominicana, miembro del partido Demócrata y de la Asamblea del Estado de Nueva York.
De acuerdo con un artículo «The New York Times» que estuvo detrás del éxito del alcalde demócrata socialista, Zohran Mamdani.
El articulo (El círculo de confianza de Zohran Mamdani), reveló el rol protagónico que tuvo la asambleísta dominicana del Bronx, en la estrategia de campaña del ahora alcalde electo.
Hija de madre dominicana y criada por su abuela en el sur del Bronx, Amanda Séptimo ha construido una carrera política enfocada en la justicia social y la representación de las comunidades trabajadoras.
Con esta victoria, Amanda Séptimo se consolida como una de las figuras dominicanas más influyentes en la política neoyorquina contemporánea, demostrando que la voz de la comunidad latina.
Notas relacionadas
Karinés Reyes, repite como representante del Distrito 87 del Bronx. Nació en la República Dominicana, hija de madre dominicana y padre puertorriqueño , y emigró a los Estados Unidos a los 6 años.
Al tomar posesión del cargo, dijo que desea utilizar su función para mejorar la vida de los neoyorquinos, quienes sufren a causa de los más adinerados y de empresas que solo buscan obtener beneficios económicos.
Yudelka Tapia, Distrito 86 Bronx, la asambleísta demócrata de origen dominicano Yudelka Tapia fue reelecta para un nuevo mandato en el Distrito 86 de la Asamblea Estatal de Nueva York en el Bronx.
Tapia formó parte del grupo de cinco asambleístas dominicanos que buscaban la reelección en Nueva York
George Álvarez, distrito 78 Bronx conserva su posición en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Es descendiente de afrocaribeños y cuenta con formación en Ciencias de la Computación y una maestría en Logística.
Manny de los Santos, representante del Distrito 72 Alto Manhattan
Nacido en República Dominicana y criado en el Alto Manhattan, Manny De Los Santos es trabajador social y cuenta con una maestría en Trabajo Social de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Antes de llegar a la Asamblea trabajó durante 13 años como trabajador social y director de escuelas comunitarias del sistema público de Nueva York.
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