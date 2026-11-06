Líder de 400 Mawozo anuncia supuestas negociaciones con la ONU en Haití

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Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda criminal haitiana 400 Mawozo, anunció que una delegación de las Naciones Unidas llegará a Haití el próximo 18 de noviembre para iniciar negociaciones de paz en Croix-des-Bouquets. Sin embargo, el organismo internacional no ha confirmado esa visita.
En un nuevo comunicado, redactado en criollo haitiano, Joseph agradeció al secretario general de la ONU, António Guterres, por atender su primera solicitud de mediación. También aseguró que recibió un correo electrónico el 3 de noviembre, en el que el organismo habría expresado su disposición a solicitar la suspensión de operaciones militares que, según él, provocan víctimas civiles.
El cabecilla afirmó que la delegación participaría en un diálogo público con representantes de la población, instituciones nacionales y distintos sectores sociales. Además, pidió a las familias desplazadas prepararse para regresar a sus hogares y a los centros educativos organizar su reapertura.
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En el documento, Joseph también rechazó informaciones sobre el supuesto rescate de 11 jóvenes que habrían sido secuestradas y explotadas sexualmente. Según esos reportes, militares salvadoreños participaron en su liberación.
El líder criminal negó que su organización participe en secuestros y aseguró que su principal fuente de financiamiento proviene de puestos de cobro de peajes. Estas declaraciones contrastan con los antecedentes documentados por Naciones Unidas, que mantiene sanciones contra Joseph y vincula a 400 Mawozo con secuestros, asesinatos y violencia sexual.
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