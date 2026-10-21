Liberan a estadounidense de 74 años encarcelado en Rusia

Witkoff agradeció a Putin por la liberación y le transmitió sus buenos deseos a Hubbard. El negociador ruso Kirill Dmitriev también participó en el encuentro, celebrado en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo.

La liberación ocurrió en medio de las tensiones entre Washington y Kyiv por las decisiones de Trump sobre la ayuda militar y el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Al mismo tiempo, su Gobierno busca avanzar en las negociaciones con Moscú.

Trump afirmó en redes sociales que Rusia no pidió nada a cambio de liberar a Hubbard. Sin embargo, también sostuvo que las sanciones habrían detenido las negociaciones.

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La semana anterior, el mandatario estadounidense levantó algunas sanciones contra Rusia. La medida recibió críticas de legisladores de los partidos Demócrata y Republicano.

Reacción de la familia

Joseph Coleman, hijo de Hubbard, agradeció a Trump y a los funcionarios estadounidenses que gestionaron la liberación de su padre.

“En ningún momento vacilamos al orar por el éxito en estas negociaciones, y debemos reconocer que este gesto humanitario del presidente Putin en este asunto es profundamente apreciado”, expresó.

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Hubbard trabajó durante décadas como profesor de inglés en el extranjero. En 2014 se mudó a Izium, ciudad que las fuerzas rusas ocuparon durante la invasión de 2022.

Otros estadounidenses detenidos en Rusia

Además de Hubbard, otros ciudadanos estadounidenses también han podido salir de prisión en Rusia.

En agosto, las autoridades liberaron a Robert Gilman, veterano de la Marina estadounidense, por motivos humanitarios y ante la preocupación por su salud. Cuando regresó a Estados Unidos, presentaba una delgadez extrema. La organización que defendía su caso denunció que sufrió torturas durante su detención.