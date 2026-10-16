León XIV recibe cartas de niños con cáncer del Gemelli

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV está recibiendo estos días cartas de apoyo para su pronta recuperación de parte de los niños ingresados en el departamento de oncología pediátrica del Policlínico Gemelli de Roma, que se encuentra en la misma planta en la que el pontífice se recupera de la operación en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón.

Mientras se esperan actualizaciones sobre su estado de salud, el Vaticano publicó algunas de las cartas que han llegado al pontífice, de 71 años, que evoluciona con normalidad, el pulmón que le operaron se recupera bien y ha retomado parte de su actividad laboral.

«Soy Angelo, tengo 7 años (…) Estoy aquí, en la décima planta, desde hace 36 días. Yo también he sido sometido a una intervención en la cabeza. Mi mamá y yo rezamos por ti todas las noches. Te deseo una pronta recuperación», se lee en una de las notas.

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Otra de las misivas es de una familia italo-chilena que tiene una hija ingresada en oncología y le escribe en español. «Nuestras oraciones te acompañan en estos momentos. Le pido a Dios Padre Todopoderoso y a la Santísima Virgen para que tu estancia aquí en el hospital transcurra bien y todo salga bien».