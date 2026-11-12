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Lima.- El papa León XIV llegó este miércoles a Lima, Perú, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, quien le dio la bienvenida en el aeropuerto y posteriormente lo recibió con honores de jefe de Estado en el Palacio de Gobierno.

El pontífice arribó a la capital peruana como parte de su primera gira por América Latina desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica.

El recorrido del papa por Lima

Tras su llegada, León XIV realizó un recorrido por el centro histórico de Lima a bordo del papamóvil, donde miles de personas se congregaron para saludarlo y expresar su bienvenida.

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Recepción oficial en Palacio de Gobierno

Posteriormente, se trasladó al Palacio de Gobierno, donde Fujimori encabezó la recepción oficial. Durante la ceremonia, el Santo Padre escuchó la interpretación de un coro infantil y cantó el himno nacional peruano junto a la mandataria.

Ceremonia y reunión en la sede presidencial

Luego, ambos sostuvieron una reunión en las dependencias de la sede presidencial, donde también estaba previsto un encuentro con los integrantes del gabinete ministerial.

Visita de seis días

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Después de la reunión con Fujimori, el papa tenía previsto trasladarse al Gran Teatro Nacional para reunirse con autoridades del Estado y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Perú, ante quienes pronunciará su primer discurso oficial en el país.

La visita apostólica se extenderá durante seis días e incluirá recorridos por Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

El viaje representa un reencuentro con el país donde llegó como misionero en 1985 y desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa antes de ser llamado al Vaticano en 2023 por el papa Francisco.

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La gira concluirá el próximo lunes con una misa multitudinaria en Lima, antes de que el pontífice emprenda su regreso a Roma.

Otros países que visitó

Antes de llegar a Perú, el papa León XIV desarrolló una agenda de actividades en Uruguay, primera parada de su gira por América Latina, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Durante su estadía en Montevideo y Paysandú sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y sectores sociales.

Además, celebró una misa multitudinaria en Paysandú, a la que asistieron aproximadamente 40,000 fieles, y participó en actividades con comunidades educativas y jóvenes.

Posteriormente, el pontífice viajó a Argentina, donde visitó Buenos Aires, Córdoba y Luján. Allí sostuvo encuentros institucionales y religiosos, celebró misas, compartió con jóvenes y representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas.

También visitó el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú, donde continúa su recorrido apostólico.