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Leon XIV en Uruguay: Visita la parroquia de Santa Teresita en Juanicó 

El papa León XIV visitó este domingo la parroquia de Santa Teresita en Juanicó, departamento de Canelones, junto a la ruta 5, en el recorrido entre Montevideo y Florida, donde celebrará una misa, en el último acto de su visita a Uruguay. «De camino a Florida, el Papa León XIV se detuvo, tal y como […]

Oriana Martínez
Fieles esperan el comienzo de una misa matutina que ofrece el papa León XIV
Fieles esperan el comienzo de una misa matutina que ofrece el papa León XIV
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El papa León XIV visitó este domingo la parroquia de Santa Teresita en Juanicó, departamento de Canelones, junto a la ruta 5, en el recorrido entre Montevideo y Florida, donde celebrará una misa, en el último acto de su visita a Uruguay.

«De camino a Florida, el Papa León XIV se detuvo, tal y como estaba previsto, en la parroquia de Santa Teresita, entró en la iglesia para un breve momento de recogimiento y saludó a los presentes en el exterior, unas 2.000 personas», informó el Vaticano.

El papa recordó que se trata de la primera parroquia dedicada a la santa francesa en Uruguay tras su canonización, así como la devoción de su propia familia, e invitó a todos a compartir la alegría de ser cristianos.

Puedes leer: Papa León XIV inicia gira de 12 días por Latinoamérica

«Dios nos acompaña en todo momento, tanto cuando estamos felices como cuando sufrimos. Que el Señor nos ayude a crecer en la fe, a no temer decir: Soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo”, dijo.

Por último, antes de partir, impartió la bendición a los presentes y se dirigió a Florida, donde celebrará misa, en el último acto de esta visita a Uruguay antes de trasladarse a Argentina.

Con información de EFE.

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