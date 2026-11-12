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Buenos Aires, Argentina. — El papa León XIV reconoció el papel fundamental de los empresarios en la generación de empleos y riqueza, al destacar que quienes invierten capital en sus negocios asumen riesgos económicos y, en numerosas ocasiones, comprometen su propio patrimonio para impulsar el desarrollo productivo de sus países.

Durante un discurso pronunciado el 9 de noviembre de 2026 en la Pontificia Universidad Católica Argentina, ante representantes del sector empresarial, trabajadores y dirigentes sindicales, el sumo pontífice sostuvo que crear riqueza requiere compromiso personal, capacidad para asumir riesgos y disposición para enfrentar la incertidumbre económica.

«Crear riqueza requiere disposición para enfrentar la incertidumbre económica».

El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aeronaval del Callao, en Callao (Perú).

Inversión y riesgos económicos

El Santo Padre destacó que los empresarios son creadores de puestos de trabajo y reconoció que sus decisiones de inversión implican riesgos que no siempre pueden anticiparse o controlarse.

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La vocación empresarial y su responsabilidad social

León XIV afirmó que la actividad empresarial constituye una vocación noble cuando se orienta hacia la función social de la propiedad y del capital. No obstante, advirtió que las ganancias económicas no deben convertirse en el único indicador del éxito empresarial, ya que una visión exclusivamente financiera puede provocar exclusión y deshumanización.

En ese sentido, exhortó a los empresarios a:

Promover inversiones éticas.

Fortalecer la sostenibilidad ambiental.

Garantizar condiciones laborales dignas.

Respetar la dignidad de los trabajadores.

Las empresas como comunidades de personas

Durante su intervención, el pontífice recordó el legado del empresario católico argentino Enrique Shaw, quien defendía una concepción de la industria que trascendía la acumulación de capital. A partir de ese ejemplo, León XIV planteó que las empresas también deben ser espacios de crecimiento humano, cooperación y desarrollo colectivo.

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Inteligencia artificial y protección del empleo

El Papa también abordó los desafíos que representan la inteligencia artificial y la automatización para el mercado laboral.

Advirtió que la incorporación de nuevas tecnologías sin criterios éticos ni mecanismos adecuados de protección puede poner en riesgo puestos de trabajo y generar nuevas formas de exclusión. Por ello, defendió la necesidad de políticas públicas que favorezcan el empleo, la inclusión social y una distribución más justa de las oportunidades.

Un llamado al equilibrio entre crecimiento económico y dignidad humana

El mensaje de León XIV situó a empresarios, trabajadores, sindicatos y autoridades públicas como actores fundamentales para construir una economía que combine productividad, inversión y justicia social.

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Su planteamiento reconoce la importancia de quienes arriesgan su capital para crear empresas y generar oportunidades, pero también subraya que el desarrollo económico debe traducirse en beneficios para toda la sociedad. El pontífice dejó así un mensaje sobre la función social de la actividad empresarial: