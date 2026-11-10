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El papa León XIV reivindicó la dignidad de los trabajadores y advirtió que el crecimiento económico no puede estar por encima de las personas, los ecosistemas ni las condiciones de vida de las futuras generaciones, durante un encuentro con representantes del mundo laboral.

En su discurso, el Pontífice retomó varios planteamientos de su antecesor, el papa Francisco, entre ellos el concepto de ecología integral, que cuestiona los modelos de desarrollo que generan beneficios económicos a costa del medioambiente y de las comunidades más vulnerables.

León XIV también destacó que el trabajo no debe entenderse únicamente como una fuente de ingresos, sino como una dimensión fundamental de la vida social que permite el desarrollo personal, la construcción de relaciones y la participación en la sociedad.

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Al referirse a los trabajadores informales y de la economía popular, recordó las tres «T» promovidas por Francisco: tierra, techo y trabajo. En ese contexto, reconoció los aportes de campesinos, artesanos y recolectores, quienes impulsan iniciativas comunitarias para mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de una economía centrada exclusivamente en la acumulación de ganancias y sostuvo que las empresas deben asumir su responsabilidad social. Señaló que una compañía pierde su dimensión humana cuando convierte el beneficio económico en su único criterio de éxito.

León XIV alerta sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el avance de la inteligencia artificial y la automatización. El Papa sostuvo que la tecnología debe estar subordinada a la ética y que sus avances no pueden sustituir el discernimiento humano ni menoscabar la dignidad de los trabajadores.

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El Pontífice insistió en que la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Bajo esa premisa, afirmó que el empleo constituye un elemento esencial para la dignidad humana y la integración social.

«Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad», expresó.

También llamó a reconocer el valor de actividades que suelen recibir poca atención o permanecer fuera de los circuitos laborales formales, como el trabajo doméstico, comunitario y rural.

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Al concluir, León XIV reivindicó la importancia de todas las ocupaciones, independientemente de su reconocimiento social, y recordó que «no hay trabajo pequeño a los ojos de Dios».