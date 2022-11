Lanzan huevos al rey Carlos III; hay un detenido

La policía detuvo a un hombre luego de lanzar huevos al rey Carlos III en York, en el norte de Inglaterra. Lo anterior mientras el monarca saludaba a la gente congregada en esa ciudad británica.

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

