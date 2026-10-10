Kremlin: Putin se muestra comprensivo a propuestas de Trump sobre Ucrania

Moscú, Rusia – El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró comprensivo respecto a varias propuestas formuladas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, para lograr una desescalada en el conflicto en Ucrania, durante la conversación telefónica celebrada al víspera entre ambos mandatarios, según informó hoy el Kremlin.

«Durante la conversación, el presidente ruso respondió con comprensión a algunas de las propuestas de la parte estadounidense para adoptar medidas destinadas a la desescalada» en Ucrania, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por TASS.

Según el representante del Kremlin, que no dio detalles sobre las propuestas estadounidenses, por iniciativa de Trump «el grueso de la conversación estuvo dedicada a la solución del conflicto ucraniano».

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Además, «Putin transmitió a Trump la visión de la parte iraní sobre la posible solución del conflicto» en la nación persa «en base a lo acordado con el presidente de Irán», Masud Pezeshkian, con el que se reunió el pasado jueves en Turkmenistán, señaló Peskov.

Rusia ofrece suministrar combustible a los mercados

Durante la conversación entre los presidentes de Rusia y EE.UU., «la parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial», según Putin, quien expresó su seguridad de que «esto repercutirá positivamente en toda la economía mundial».

Poco antes, Trump anunció que durante «una conversación sumamente exitosa» con Putin se acordó que «Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después».

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Trump añadió que, «además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel».

En su última conversación telefónica, hace un mes, el jefe de la Casa Blanca había pedido a Putin el fin de las acciones militares en Ucrania después de que sus emisarios visitaran Moscú y Kiev.

Con todo, ambos bandos se han enzarzado en una escalada, que ha aplazado indefinidamente la reanudación de las negociaciones de paz, por lo que Kiev envió esta semana una delegación a EE.UU. para revivir el proceso.

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EFE