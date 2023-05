Juez se hace tendencia en México por dejar de aplicar la prisión preventiva

Santo Domingo.– Un juez federal se ha hecho tendencia en México en los últimos meses a tal punto que los abogados se acercan a él donde lo ven para agradecerle, saludarle y hasta regalarle libros con dedicatoria en agradecimiento por dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa en sus decisiones al entender que esta debe ser la excepción.



Se trata de Eduardo Osorio, de 44 años, quien desde el 2021 adoptó la polémica decisión que no tenía precedentes “por ir en contra de los estándares internacionales”.

Un reportaje escrito por la periodista Beatriz Guillén, para el periódico El País, destaca que, desde entonces, el juez, férreo defensor de la presunción de inocencia, toma otras medidas para que los acusados se presenten a sus juicios, pero no los manda a la cárcel en automático.

Y es que, según la crónica, en México, el 40% de los presos no ha recibido una sentencia, esto significa que más de 92.000 personas están en la cárcel sin que nadie haya demostrado que cometieron un delito.

Es una cifra extraordinaria que ha disparado las alarmas internacionales. Muchas de estas personas fueron colocadas tras los barrotes con la llamada prisión preventiva oficiosa.



Esta figura legal, que está recogida en el artículo 19 de la Constitución mexicana, permite que los acusados de una serie de 16 delitos —que van desde el homicidio hasta el robo en una vivienda— sean enviados a prisión de manera automática, es decir, sin que los jueces aparentemente puedan decidir otra opción.

Se trata de una pena anticipada que encarcela durante años a miles de personas en el país.

El flagrante caso de Daniel García y Reyes Alpízar, que estuvieron 17 años encarcelados sin haber recibido una sentencia, ha llevado este mes a la Corte Interamericana a condenar a México y a obligar al Estado a cambiar su Constitución para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Además, el tribunal internacional ha hecho un llamado a todos los juzgadores del país a dejar de aplicarla. Pero mucho antes de esto, una solitaria figura había decidido adelantarse.



Osorio es juez desde 2016. Comenzó inaugurando el Centro de Justicia Federal de Villahermosa y fue durante tres años juez penal. “Durante ese tiempo nunca inapliqué la prisión preventiva oficiosa”, reconoce.

Después fue juez de amparo —”por necesidades del servicio, en la judicatura uno es como un soldado”— y luego le mandaron a abrir un juzgado mercantil.



“Regresé al sistema penal en agosto de 2021. Entonces yo no me sentía juez en el tema de prisión preventiva oficiosa, porque yo sabía que era una medida violatoria de derechos, sabía que estaba mal, que había precedentes obligatorios de la Corte Interamericana —aunque no contra México—, pero no los podía aplicar”, recuerda.