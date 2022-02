Joven vende su virginidad para acudir al concierto de Bad Bunny

Una joven de 18 años, salió a la calle portando un cartel en el que se leía “vendó mi virginidad para comprar la entrada para el concierto de Bad Bunny”.

De inmediato, la información se rivalizó a través de un vídeo compartido en redes sociales.

En el audiovisual se puede apreciar a la joven en las calles de Guayaquil, en Ecuador, con el cartel en mano para vender su virginidad a cambio de una entrada para asistir al show del tour de Bad Bunny.

En el clip, se puede observar y escuchar cuando un hombre, desde su vehículo, le pregunta a la chica si realmente está dispuesta a vender su castidad.

Entonces, ella responde que, "lo que sea por el concierto. Es que soy súper fan de Bad Bunny, o sea, entiende. Y ya pues, o sea, es un concierto, es algo único, y quiero mi entrada. Quiero conocer a Bad Bunny".

Al ser cuestionada sobre su decisión la joven afirmó que sus padres se negaron a comprar la boleta.

"Dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces quiero mi dinero", afirmó.

Además, aseguró que trabajar le da mucha flojera y por ende esta es la opción más fácil y rápida, según reseñó RDN.

Por último, la fanática del conejo malo dijo que espera obtener una gran cantidad de dinero para pagar un puesto que la deje ver al rapero de cerca.

Bad Bunny dará un concierto en Ecuador en noviembre

Bad Bunny anunció las fechas de su próxima gira por América. Quito aparece como una de las sedes de los conciertos que prepara el artista urbano.

El famoso artista puertorriqueño hizo el anuncio a través de un video publicado en sus redes sociales este lunes 24 de enero de 2022. En el audiovisual, Bad Bunny camina por la playa con una copa en la mano luego de dejar a la mujer con la que disfrutaba una cena romántica en compañía de otro hombre.

“Gente hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más, porque la vida va rápido, demasiado rápido, así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo”, empieza diciendo el artista.

Enseguida hace el sorpresivo anuncio de su nueva gira. “Así que estaba pensando qué tal si ya anuncio mi siguiente gira. Así que en lo que yo trabajo en mi álbum disco ustedes ya pueden comprar los boletos para mi siguiente gira”.

Este nuevo ‘tour’ musical al que ha denominado ‘World’s Hottest Tour’ consta de 29 conciertos que lo llevarán por el norte y el sur de América. Las fechas de la gira están programadas desde el 15 de agosto hasta el 9 de diciembre de este año.

En la primera etapa visitará 15 ciudades de los Estados Unidos y luego ofrecerá conciertos en 14 ciudades de América Latina. Quito aparece como sede del concierto programado para el 16 de noviembre de 2022 en el estadio Olímpico Atahualpa.