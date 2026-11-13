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El congresista estadounidense Josh Harder exigió la liberación de Ann Lawani, una profesora de enfermería de la Universidad de San Francisco que permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El legislador también solicitó que la docente sea trasladada nuevamente a California, donde vivía y trabajaba desde hace más de dos décadas.

Lawani, de 39 años, fue arrestada el pasado 16 de septiembre por agentes migratorios en su residencia de Lodi, California. Desde entonces, ha sido trasladada entre varios centros de detención, hasta llegar al Centro de Procesamiento del ICE en el sur de Luisiana.

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Congresista cuestiona traslado de profesora a Luisiana

Harder calificó de «escandalosa» la decisión de trasladar a Lawani a miles de kilómetros de su familia. Además, afirmó que el movimiento se produjo en violación de una orden de un tribunal federal.

Mediante una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, el congresista reclamó el regreso inmediato de la profesora a California para continuar cualquier procedimiento legal.

En el documento también solicitó que ICE considere su liberación bajo una orden de supervisión.

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«Dada su larga trayectoria de cumplimiento de la ley, su ausencia de antecedentes penales y sus sólidos vínculos con la comunidad, no existe una justificación aparente relacionada con la seguridad pública para mantener a la Dra. Lawani detenida a miles de kilómetros de su hogar mientras su caso sigue en curso», escribió Harder.

Profesora tiene más de 20 años en Estados Unidos

Lawani cuenta con un doctorado en enfermería y ha desarrollado su carrera profesional en California. Además de su labor académica, trabaja como enfermera en John Muir Health.

Entre sus responsabilidades también figura la supervisión de la formación de 230 estudiantes de enfermería en la Universidad de San Francisco.

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La docente tiene vínculos familiares en el país y se encarga del cuidado de su padre, de 83 años.

Según la información difundida sobre el caso, Lawani estudió y trabajó durante más de 21 años en Estados Unidos bajo un permiso otorgado por el Gobierno estadounidense.

Datos del caso de Ann Lawani

Edad: 39 años.

39 años. Profesión: doctora en enfermería y docente universitaria.

doctora en enfermería y docente universitaria. Arresto: 16 de septiembre en Lodi, California.

16 de septiembre en Lodi, California. Detención actual: centro de procesamiento de ICE en el sur de Luisiana.

centro de procesamiento de ICE en el sur de Luisiana. Experiencia académica: supervisa la formación de 230 estudiantes.

supervisa la formación de 230 estudiantes. Vínculos familiares: cuida a su padre de 83 años.

cuida a su padre de 83 años. Reclamo: liberación bajo supervisión y regreso a California.

Piden información sobre posible deportación

Harder también solicitó al DHS que informe a Lawani y a su abogado cuál es el país al que las autoridades pretenden deportarla.

El congresista considera necesario que la profesora pueda conocer los detalles del procedimiento migratorio que enfrenta y preparar su defensa legal.

Mientras tanto, familiares y colegas mantienen sus reclamos para conseguir su liberación y cuestionan que permanezca detenida lejos de su hogar y de las personas que dependen de ella.

El caso se suma a las controversias sobre las detenciones y los traslados de inmigrantes bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.