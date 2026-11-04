Jon Ossoff retiene su escaño en Georgia y da impulso a los demócratas

Miami.– El senador demócrata Jon Ossoff consiguió este martes una victoria clave para su partido al retener su escaño por Georgia, tras imponerse al republicano Mike Collins, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

El resultado representa un avance para los demócratas en la disputa por el control del Senado de Estados Unidos. Georgia respaldó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.