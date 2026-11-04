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Jon Ossoff retiene su escaño en Georgia y da impulso a los demócratas

Jon Ossoff retuvo su escaño por Georgia tras imponerse al republicano Mike Collins, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Marianny Valdez
Jon Ossoff, senador demócrata por el estado de Georgia.
El senador demócrata Jon Ossoff retuvo su escaño por el estado de Georgia.
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Miami.– El senador demócrata Jon Ossoff consiguió este martes una victoria clave para su partido al retener su escaño por Georgia, tras imponerse al republicano Mike Collins, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

El resultado representa un avance para los demócratas en la disputa por el control del Senado de Estados Unidos. Georgia respaldó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Notas relacionadas

Jon Ossoff es un político estadounidense del Partido Demócrata que representa al estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos desde enero de 2021.

En 2021 llegó al Senado tras ganar una segunda vuelta electoral en Georgia. Su victoria contribuyó a que los demócratas obtuvieran el control de esa cámara durante ese período.

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ETIQUETAS:DemócratasDonald TrumpJon OssoffEleccioneseeuuMike Collins
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