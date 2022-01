El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el aumento de contagios de COVID-19 debe preocupar a la población pero no causar alarma.

Esto lo advirtió luego de que Estados Unidos estableció nuevos récords de casos de COVID-19 reportados diariamente; y que el gobierno intenta aliviar las preocupaciones sobre la escasez de pruebas de coronavirus, el cierre de escuelas y otras interrupciones causadas por la variante ómicron.

El mandatario estadounidense recalcó la importancia de recibir las dosis para así no enfermar de gravedad. "Si no estás vacunado, tienes razones para estar alarmado”, dijo.

Biden buscó transmitir tranquilidad sobre el aumento actual y dijo que se parece poco al del inicio de la pandemia o a la segunda ola. El presidente enfatizó que las vacunas, las inyecciones de refuerzo y los medicamentos terapéuticos han mitigado el peligro para la inmensa mayoría de los estadounidenses que están completamente vacunados.

"Aún puede contraer COVID, pero es muy poco probable, muy improbable, que se enferme gravemente", dijo Biden sobre las personas vacunadas.

"No hay excusa, no hay excusa para que alguien no esté vacunado", agregó. "Esto sigue siendo una pandemia de no vacunados".

En comparación con el año pasado, hay más estadounidenses empleados, la mayoría de los niños están en las escuelas y los casos de muerte y enfermedades graves han disminuido de manera vertiginosa entre los vacunados.

Aún así, durante las últimas semanas, los hospitales están alcanzando su capacidad en medio de una escasez de personal; miles de cancelaciones de vuelos de vacaciones en parte porque las tripulaciones estaban enfermas o en cuarentena e informes intermitentes de cierres de escuelas debido a la variante ómicron.