Jessy Sánchez promueve inversiones para RD en foro internacional en España

Santander, España. La doctora Jessy Sánchez, consejera cultural y comercial del Consulado Dominicano en Génova, Italia, participó en el Global Youth Leadership Forum 2026, celebrado del 18 al 23 de octubre en Santander, España, donde promovió a República Dominicana como destino estratégico para la inversión extranjera.

Sánchez moderó el panel «Inversión y desarrollo como base para la prosperidad futura», en el que expertos internacionales analizaron oportunidades de inversión, desarrollo sostenible y crecimiento económico.

Durante su intervención, destacó el potencial del país como centro logístico, tecnológico y financiero para el Caribe y Latinoamérica.

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Como parte de su agenda, sostuvo reuniones para identificar oportunidades de cooperación y establecer alianzas que contribuyan al desarrollo económico dominicano.

El encuentro reunió a jóvenes líderes, representantes gubernamentales y personalidades internacionales. Esto para debatir sobre los desafíos de la economía global y fortalecer la cooperación entre países.