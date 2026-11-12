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El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

La empresa tecnológica Nvidia abrió una investigación independiente sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, luego de que surgieran informaciones sobre su presunta relación sentimental con una ejecutiva vinculada a una compañía señalada por las autoridades estadounidenses por posibles nexos con los servicios de inteligencia de China.

El caso ha despertado preocupaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos, el manejo de información confidencial y el acceso de Pekín a tecnología avanzada de inteligencia artificial.

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La controversia también ha puesto bajo escrutinio la posición de Huang al frente de una de las empresas más valiosas del mundo. Estas son las cinco claves para entender el caso.

La relación bajo investigación

La controversia salió a la luz luego de que el diario The New York Times publicara informaciones sobre una supuesta relación cercana entre Jensen Huang y Alice Huang, una ciudadana china y antigua ejecutiva de Megaspeed International, empresa con sede en Singapur.

De acuerdo con las informaciones atribuidas a las autoridades de inteligencia estadounidenses, Alice Huang habría recopilado información para Pekín. Sin embargo, las acusaciones sobre su presunta vinculación con los servicios de inteligencia chinos no han sido demostradas públicamente.

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Ambos comparten el apellido Huang, pero no tienen parentesco familiar.

Los vínculos comerciales de Megaspeed

Alice Huang trabajó para Megaspeed International, una compañía dedicada a los centros de datos y servicios de computación en la nube que mantenía relaciones comerciales con Nvidia.