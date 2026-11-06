Renuncia fiscal de Florida que supervisó acusación contra Raúl Castro

Acusación contra Castro

Durante su gestión, Quiñones supervisó la acusación contra Raúl Castro por la muerte, hace 30 años, de cuatro pilotos de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, así como contra otros militares cubanos presuntamente implicados en el derribo de dos avionetas.

La acusación fue presentada públicamente en mayo pasado en la Torre de la Libertad, en Miami, un lugar emblemático para el exilio cubano. El anuncio generó gran expectación y congregó a cientos de personas que celebraron la medida.

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Investigaciones en curso

Quiñones también encabezaba una investigación sobre una supuesta conspiración de rivales políticos de Trump para impedir que llegara al poder mediante investigaciones penales y de inteligencia.

Sin embargo, varios fiscales asignados a ese caso abandonaron las indagaciones semanas atrás debido a discrepancias internas. El proceso no había registrado avances significativos pese a varios meses de investigación.

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, agradeció a Quiñones por sus servicios y destacó su labor en la lucha contra el crimen violento, el tráfico de drogas, el tráfico sexual y el crimen transnacional, incluida la acusación contra Raúl Castro.

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Presión sobre Cuba

Raúl Castro, de 95 años, permanece en Cuba pese a la acusación presentada por las autoridades estadounidenses.

El proceso judicial se produjo en medio de una creciente presión económica de Washington sobre La Habana, con el endurecimiento de las sanciones y las restricciones al acceso de la isla a suministros energéticos, incluido el petróleo, medidas que han agravado la crisis económica y los apagones en el país.

EFE