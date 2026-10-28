Japón pide a la población almacenar agua y alimentos

Japón se prepara para realizar un llamado nacional a sus ciudadanos ante el riesgo de catástrofes naturales de gran magnitud. El Gobierno anunció que el próximo 2 de noviembre de 2026 emitirá una solicitud de emergencia dirigida a toda la población, las autoridades regionales y los ministerios, con el objetivo de reforzar las reservas domésticas de alimentos, agua y suministros esenciales.

La iniciativa fue confirmada por el ministro de Gestión de Desastres, Goshi Hosono, durante una intervención en un programa informativo de Fuji TV. El funcionario explicó que cada hogar debería disponer de provisiones suficientes para mantenerse durante un mínimo de 72 horas, aunque considera preferible ampliar esa autonomía a siete días, incluso cuando la asistencia pública no pueda llegar inmediatamente.

Durante su participación en el programa digital «News Enchosen Hajimemasu» de Fuji TV, el titular remarcó la necesidad de que los hogares reduzcan la dependencia del auxilio estatal inmediato: «Como mínimo tres días, aunque me gustaría decir una semana; que preparen firmemente en casa comida, sanitarios y agua, incluso sin contar con la asistencia pública».

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Reserva de alimentos y riesgo de catástrofes

Hosono situó la prevención como una prioridad ineludible frente a catástrofes consideradas crisis nacionales, citando la inminencia de un gran sismo en la fosa de Nankai, un terremoto devastador directo en el área metropolitana de Tokio, un mega terremoto a lo largo de las fosas de las islas Kuriles y de Japón, así como una eventual erupción del monte Fuji.

El funcionario situó la reforma de los centros de evacuación como el reto operativo más urgente. En ese sentido, Hosono planteó transformar el estándar clásico «TKB» —baños, cocina con comida caliente y camas— en la fórmula «TKBB», incorporando duchas o baños corporales.

La optimización de estos servicios en los albergues se articulará mediante alianzas estratégicas entre el sector público y la empresa privada.