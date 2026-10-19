República Dominicana y Canadá abren nueva etapa de cooperación bilateral

Ottawa, Canadá. – El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y su homóloga canadiense, Anita Anand, coincidieron en que su visita oficial a Canadá, la primera de un canciller dominicano a esa nación en los últimos 20 años, marca el inicio de una nueva etapa de la relación dominico-canadiense.

“Ha sido una reunión muy provechosa que marca el inicio de una nueva etapa para fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Estamos convencidos de que vamos a consolidar mucho más nuestro ambiente de negocios, turismo e inversión”, expresó el canciller dominicano al valorar el encuentro.

De su lado, la canciller canadiense destacó que el encuentro permitió abordar áreas estratégicas para fortalecer la cooperación bilateral.

“Nuestras conversaciones se centraron en fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversiones en minerales críticos y energía, y mejorar la conectividad para viajeros y empresas”, expresó.

Durante las conversaciones, Bisonó destacó las ventajas competitivas de la República Dominicana, entre ellas su ubicación geográfica estratégica y su conectividad aérea y marítima.

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También resaltó su potencial como plataforma logística e industrial para el Caribe y otros mercados, así como su capacidad para integrarse a las cadenas regionales y globales de valor.

Ambos cancilleres abordaron la situación de Haití y la importancia de mantener la cooperación internacional para contribuir a su estabilización. Bisonó agradeció el respaldo de Canadá a los esfuerzos encaminados al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en esa nación.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Cancillería canadiense, donde ambos ministros compartieron un almuerzo de trabajo en el que participaron los empresarios dominicanos Samuel Conde, Antonio Yapor, Fernando Capellán y Juan Tomás Díaz, como parte de la estrategia de diplomacia económica activa que impulsa el canciller Bisonó para fortalecer la articulación público-privada e identificar oportunidades concretas de negocios, inversión y desarrollo.

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Relaciones entre la República Dominicana y Canadá

Tras el encuentro, Samuel Conde, socio fundador de DP World Caucedo, destacó que la visita representa una oportunidad para fortalecer las relaciones entre la República Dominicana y Canadá.

Señaló que el objetivo es identificar áreas específicas de cooperación y llevar los vínculos entre ambas naciones a un nuevo nivel.

Asimismo, Fernando Capellán, presidente de la empresa textil Grupo M y del parque industrial Codevi, destacó que Canadá está ampliando su apertura al mundo. Asimismo, que la proximidad geográfica de la República Dominicana representa una ventaja para fortalecer los vínculos comerciales.

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