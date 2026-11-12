Italia ordena mantener las clases ante amenazas de bomba en escuelas

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Roma.- El Gobierno de Italia ordenó este jueves mantener las actividades escolares con normalidad, pese a la oleada de amenazas de bomba recibidas por segundo día consecutivo en centros educativos de todo el país.

La disposición fue comunicada por los ministerios de Interior y Educación a los directores de las escuelas, a quienes se les pidió no evacuar a los estudiantes, salvo que existan motivos específicos y fundamentados de alarma.

En esos casos, la decisión deberá quedar en manos de los delegados del Gobierno en cada región, según informaron fuentes gubernamentales a la agencia EFE.

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Miles de escuelas recibieron amenazas

De acuerdo con un primer balance oficial, unas 1,803 escuelas recibieron correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba durante la mañana de este jueves.

Dos policías italianos montan guardia frente a la escuela de secundaria Virgilio tras su evacuación por una falsa amenaza de bomba.

La situación ya había afectado a unos 6,000 centros educativos el miércoles, lo que generó preocupación ante la posibilidad de evacuaciones masivas de estudiantes y personal docente.

El protocolo busca evitar el caos

El Ejecutivo busca evitar escenas de caos y aglomeraciones en los centros educativos. Para ello, prevé extender a las escuelas un protocolo que ya se aplica en la Administración Pública y que establece que las evacuaciones solo deben realizarse cuando exista un riesgo real.

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La medida será formalizada por escrito durante una reunión técnica del Comité Interministerial para la Seguridad de la República, prevista para la tarde de este jueves.

También amenazaron la sede del Gobierno

La amenaza al Ejecutivo se considera infundada

Las amenazas llegaron incluso al Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano en Roma, donde un correo anónimo exigía la dimisión de la primera ministra Giorgia Meloni.

Sin embargo, las autoridades no activaron el protocolo de seguridad al considerar que la advertencia carecía de fundamento.

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Tajani y Meloni denuncian intentos de desestabilización

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, atribuyó los hechos a una supuesta «guerra híbrida» contra Occidente.

Por su parte, Meloni sostuvo que estas acciones buscan «sembrar el caos y la desconfianza» en el país.