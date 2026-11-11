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ROMA, Italia. Una oleada de amenazas de bomba puso en alerta este miércoles 11 de noviembre a las autoridades italianas, luego de que alrededor de 300 centros educativos recibieran correos electrónicos que advertían sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones.

Alrededor de 300 escuelas en Italia fueron evacuadas tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico. Roma, Milán, Nápoles y Bolonia figuran entre las ciudades afectadas.

Se activan protocolos de emergencia

El ministro italiano de Educación, Giuseppe Valditara, informó que numerosos centros escolares fueron incluidos entre los destinatarios de los mensajes, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia y ordenar evacuaciones preventivas para proteger a estudiantes, profesores y personal administrativo.

Artificieros y perros inspeccionan los edificios

Ante la magnitud de las alertas, las fuerzas de seguridad desplegaron unidades especializadas de la Policía, equipos de artificieros y perros entrenados para la detección de explosivos, con el propósito de inspeccionar los edificios y descartar cualquier situación de peligro.

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Hasta el momento, las revisiones realizadas no han permitido localizar artefactos explosivos. Las primeras evaluaciones apuntan a que podría tratarse de amenazas falsas, aunque las autoridades mantienen las investigaciones abiertas.

Roma, Milán, Nápoles y Bolonia entre las ciudades afectadas

Las amenazas alcanzaron centros educativos de varias de las principales ciudades italianas, entre ellas Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, donde numerosas instituciones suspendieron temporalmente sus actividades mientras se desarrollaban las inspecciones de seguridad.

Las evacuaciones se ejecutaron como medida preventiva, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Miles de estudiantes y trabajadores tuvieron que abandonar las instalaciones mientras los equipos especializados verificaban las advertencias recibidas.

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El ministro Giuseppe Valditara señaló que las características de los correos electrónicos hacen sospechar que podría tratarse de una acción organizada para generar alarma e interrumpir el funcionamiento de las instituciones educativas.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido quiénes enviaron los mensajes ni han confirmado el verdadero propósito de esta operación.

Reino Unido también registra amenazas contra centros educativos

La preocupación por este tipo de incidentes también se ha extendido a otras zonas de Europa. Cientos de centros educativos de Irlanda del Norte y Escocia recibieron correos electrónicos con amenazas de bomba, lo que generó nuevas alertas entre las autoridades y las comunidades escolares.

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Ante la posibilidad de que las advertencias representaran un riesgo, algunos centros activaron sus protocolos de emergencia y procedieron a evacuar sus instalaciones.

Las primeras evaluaciones apuntan a que podrían tratarse de falsas amenazas, aunque las investigaciones continúan para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe alguna conexión con los incidentes registrados en Italia.

Hasta ahora, no se ha confirmado que las amenazas recibidas en ambos países formen parte de una misma operación.

Evacuadas decenas de escuelas en Italia tras avisos de bomba en unos 300 centros educativos

Europa bajo alerta por una sucesión de falsas amenazas

Las amenazas alcanzan aeropuertos y medios

Los acontecimientos registrados en Italia se producen en un contexto de preocupación por una serie de amenazas similares que han afectado recientemente a diferentes sectores en Europa..

Durante las últimas semanas, aeropuertos, vuelos comerciales, medios de comunicación e infraestructuras han sido objeto de advertencias sobre supuestos artefactos explosivos, provocando interrupciones de actividades y la movilización de organismos de emergencia..

Uno de los episodios recientes ocurrió en Irlanda, donde la radiotelevisión pública RTÉ tuvo que evacuar sus instalaciones e interrumpir temporalmente sus emisiones después de recibir una amenaza.

Estos incidentes han obligado a reforzar los procedimientos de seguridad y han generado preocupación por el posible uso de comunicaciones digitales para provocar alarma, alterar servicios públicos y movilizar recursos de emergencia..

Investigan posible campaña de desestabilización

Analizan el origen y posibles conexiones

Las autoridades italianas mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables de los mensajes y determinar si existe alguna relación entre las amenazas recibidas en diferentes países europeos.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, indicó que el contenido y las características de los correos electrónicos apuntan a una posible acción destinada a generar desestabilización. No obstante, esta hipótesis todavía debe ser confirmada por los organismos investigadores.

Los equipos de seguridad continúan verificando las instalaciones educativas y analizando las comunicaciones recibidas para establecer su procedencia y determinar si existe una operación coordinada detrás de los avisos..

Aunque hasta el momento no se han encontrado explosivos en los centros inspeccionados, las autoridades mantienen las medidas preventivas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores.

La investigación continúa mientras Italia y otros países europeos intentan esclarecer el origen de esta sucesión de amenazas que ha alterado temporalmente el funcionamiento de instituciones educativas y otros servicios públicos.