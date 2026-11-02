Islas Sandwich del Sur: el territorio que no deja de temblar

Las Islas Sandwich del Sur, un remoto archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, figuran entre las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Su ubicación geográfica y las características de su estructura geológica explican por qué registra terremotos con tanta frecuencia.

El archipiélago se encuentra al sureste de Georgia del Sur y al norte de la Antártida. Está formado por una cadena de 11 pequeñas islas volcánicas que se extienden entre los 56 y 60 grados de latitud sur.

Las islas forman parte del territorio británico de ultramar de Georgia del Sur y las Sandwich del Sur. Además, no tienen población permanente y reciben pocas visitas debido a su ubicación remota y sus condiciones climáticas.

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¿Por qué ocurren tantos terremotos?

La principal razón es que las islas están situadas sobre un sistema de subducción, una zona donde una placa tectónica se desplaza por debajo de otra.

En esta región, la placa Sudamericana se introduce bajo la placa de las Sandwich del Sur. Este movimiento genera presión y deformaciones en la corteza terrestre, que pueden liberarse mediante movimientos sísmicos.

Según investigaciones del Servicio Geológico Británico (British Antarctic Survey), la placa Sudamericana se desplaza bajo esta región a una velocidad aproximada de entre 65 y 78 milímetros por año.

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Este proceso también explica el origen volcánico del archipiélago. La actividad tectónica favorece la formación de magma, que alimenta los volcanes de la zona.

Por esa razón, las Sandwich del Sur registran tanto terremotos como actividad volcánica.