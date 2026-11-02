Islas Sandwich del Sur: el territorio que no deja de temblar

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Las Islas Sandwich del Sur, un remoto archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, figuran entre las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Su ubicación geográfica y las características de su estructura geológica explican por qué registra terremotos con tanta frecuencia.
El archipiélago se encuentra al sureste de Georgia del Sur y al norte de la Antártida. Está formado por una cadena de 11 pequeñas islas volcánicas que se extienden entre los 56 y 60 grados de latitud sur.
Las islas forman parte del territorio británico de ultramar de Georgia del Sur y las Sandwich del Sur. Además, no tienen población permanente y reciben pocas visitas debido a su ubicación remota y sus condiciones climáticas.
¿Por qué ocurren tantos terremotos?
La principal razón es que las islas están situadas sobre un sistema de subducción, una zona donde una placa tectónica se desplaza por debajo de otra.
En esta región, la placa Sudamericana se introduce bajo la placa de las Sandwich del Sur. Este movimiento genera presión y deformaciones en la corteza terrestre, que pueden liberarse mediante movimientos sísmicos.
Según investigaciones del Servicio Geológico Británico (British Antarctic Survey), la placa Sudamericana se desplaza bajo esta región a una velocidad aproximada de entre 65 y 78 milímetros por año.
Este proceso también explica el origen volcánico del archipiélago. La actividad tectónica favorece la formación de magma, que alimenta los volcanes de la zona.
Por esa razón, las Sandwich del Sur registran tanto terremotos como actividad volcánica.
Notas relacionadas
Una de las zonas sísmicas más activas
La actividad sísmica de esta región no es un fenómeno reciente. Los registros históricos muestran que los movimientos de tierra ocurren de manera frecuente.
En julio de 2015, por ejemplo, se registraron 12 terremotos de magnitud 4 o superior. Cuatro de ellos alcanzaron magnitudes de 5 o más.
El Gobierno de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur informó entonces que la zona registraba un promedio de 38 terremotos mensuales de magnitud 4 o superior, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para el año analizado.
Uno de los episodios más importantes ocurrió el 12 de agosto de 2021. Ese día se produjo una secuencia sísmica que incluyó dos terremotos de magnitudes 7.5 y 8.1, separados por apenas tres minutos.
El USGS explicó que el segundo movimiento estuvo relacionado con la subducción de la placa Sudamericana bajo la placa de Scotia y la microplaca de las Sandwich del Sur.
¿Pueden provocar tsunamis?
Sí. Los terremotos submarinos de gran magnitud pueden desplazar grandes volúmenes de agua y generar tsunamis.
El terremoto de magnitud 8.1 de agosto de 2021 produjo un tsunami que fue registrado en estaciones de medición de distintos puntos del mundo.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que las señales del tsunami llegaron a lugares tan distantes como Hawái, Alaska, Mauricio y Madagascar.
Sin embargo, no se reportaron personas heridas ni daños materiales relacionados con esos terremotos. La ubicación remota y la ausencia de población permanente en las islas reducen la exposición directa de sus habitantes a estos fenómenos.
La actividad sísmica de las Islas Sandwich del Sur responde, por tanto, a un proceso geológico permanente. La interacción entre las placas tectónicas mantiene activa esta región del Atlántico Sur, donde los terremotos y los volcanes forman parte de la dinámica natural del territorio.
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