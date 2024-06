Intensa protesta frente al Congreso en Argentina deja varios heridos

Argentina ha mostrado una larga tradición de resistencia en las calles a las leyes más polémicas y el proyecto que le otorga herramientas al ultra Javier Milei para reducir el Estado no ha sido una excepción.

“La patria no se vende, la patria se defiende”, cantaban miles de personas concentradas este miércoles frente al Congreso argentino en protesta a la ley que busca la gestión de Milei.

Inicios de la protesta

El clima de tensión era alto desde las diez de la mañana, cuando los legisladores comenzaron a debatir, pero empeoró con el pasar de las horas. Un grupo de manifestantes arrojó piedras y cócteles molotov y la policía reprimió de inmediato la protesta. La plaza frente al Congreso se convirtió en un campo de batalla y los senadores kirchneristas pidieron sin éxito pausar la sesión por la violencia en las calles. Hasta el momento hay al menos 13 detenidos y más de una decena de heridos.

El Gobierno había diseñado un gran operativo de seguridad para impedir que los opositores cortasen el tránsito de las avenidas que rodean al edificio legislativo. La manifestación transcurrió de forma pacífica hasta pasado el mediodía, cuando se registró el primer incidente grave. Los policías antidisturbios reprimieron con gas pimienta a personas que intentaban entrar en la plaza, entre ellas seis diputados kirchneristas, que tuvieron que recibir asistencia médica.

“Es una situación muy violenta la que se está viviendo en el día de la fecha. Tenemos a cinco compañeros hospitalizados. Pero también fueron reprimidos y gaseados y pateados trabajadores y gente que se acercó al Congreso a manifestarse pacíficamente”, denunció ante las cámaras la diputada peronista Cecilia Moreau, de la coalición Unión por la Patria. “Hoy el Gobierno le está declarando una guerra al pueblo argentino. Se votaron leyes muy controversiales, pero nunca pasó que haya un operativo policial, te diría paramilitar, como este”, subrayó Moreau.

La protesta Argentina se torna violenta

Desde la plaza, una sindicalista se dirigió a sus compañeros megáfono en mano. Su petición fue pedirles que no se dejen amedrentar por “una nueva provocación del Gobierno” y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Una ley antipopular no puede pasar si no es con represión”, destacó mientras arengaba a los presentes para que permaneciesen en una plaza caldeada.

A las cuatro de la tarde, varios manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad y derribaron las vallas que impedían acceder a la calle frente al Congreso. Los antidisturbios usaron primero tanquetas lanza agua y después avanzaron en bloque para desalojar a los opositores con gases lacrimógenos y balas de goma. El aire se volvió irrespirable a varias cuadras del Congreso.

Al desconcentrarse, se multiplicaron los episodios violentos. Algunos manifestantes quemaron contenedores, papeleras e incluso dos automóviles. En otras calles cercanas, en cambio, se mantenían pequeñas protestas pacíficas. La policía impedía que los peatones accediesen a los alrededores del Congreso, pero sí permitía el paso de vehículos.

Con información de EFE.