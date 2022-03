Turquía.- Las conversaciones de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul comenzaron poco después de las 10:30 horas locales del 29 de marzo de 2022, informó la agencia oficial turca Anadolu.

Sendas delegaciones a cargo de las negociaciones entre Rusia y Ucrania reúnen en la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul, para buscar un compromiso que ponga fin al conflicto armado que los enfrenta.

En medio de grandes medidas de seguridad, los delegados llegaron con una hora de antelación al lugar donde tienen previsto mantener estas conversaciones cara a cara durante dos días.

Turquía no media, pero facilita

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los recibió con un breve discurso, televisado en directo, en el que les pidió que "pongan fin a la tragedia" que comenzó el 24 de febrero, con la ofensiva rusa en Ucrania.

"Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos", declaró.

Erdogan consideró que llegó la hora de que el fuego cese "tan pronto como sea posible". "Todo el mundo está esperando las buenas noticias de ustedes", insistió tras recordar los esfuerzos suyos y de su Gobierno para mediar entre las partes con el fin de lograr una solución que ponga fin a los combates.

Tras su breve recibimiento antes de partir hacia Uzbekistán, Erdogan dejó claro que Turquía no mediará directamente en estas conversaciones. "Me voy a Uzbekistán después de este discurso, pero dejo aquí a mi ministro de Asuntos Exteriores. No tenemos la posición de mediador en las conversaciones, pero haremos de facilitadores".

Para los analistas, ya sería una señal positiva si hoy no se interrumpen las negociaciones y, como está previsto inicialmente, al final del día se anuncia que continúan mañana.

Los delegados rusos aterrizaron en el aeropuerto Ataturk de Estambul hacia las 16:00 horas locales del lunes y los ucranianos llegaron unas seis horas después. Ambas delegaciones se alojan en hoteles cercanos a Dolmabahçe. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco informó de que las conversaciones tendrán lugar a puerta cerrada.

Hasta ahora, las dos partes se reunieron de forma presencial en tres ocasiones (el 28 de febrero, el 3 de marzo y el 7 de marzo) en territorio bielorruso, en tanto que el día 10 se reunieron en Antalya (Turquía) los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, respectivamente.

Desde entonces, las negociaciones se han sucedido prácticamente a diario en formato de videoconferencia a nivel de las dos delegaciones y de grupos de trabajo.

