India abandona el dólar para comprar crudo ruso

Nueva Delhi, India.- Las refinerías de la India comenzaron a usar la moneda de Emiratos Árabes Unidos para pagar por la mayor parte del petróleo ruso que compran a través de comerciantes de Dubái. Así lo informó Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Nueva Delhi no reconoce las sanciones occidentales impuestas contra Moscú y no violaría esas restricciones comprando crudo ruso, pero los bancos e instituciones financieras indias están siendo cautelosos a la hora de liquidar los pagos para no infringir involuntariamente las sanciones.

El tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril, establecido por la Unión Europea, los países del G7 y Australia, ha llevado a los comerciantes a buscar métodos de pago alternativos, lo que también podría ayudar a la propia Rusia para desdolarizar su economía. El tope al precio prohíbe a las empresas occidentales de seguros y transporte, que sustentan gran parte del comercio mundial, facilitar los envíos de crudo ruso a terceros países si se venden por encima de dicho límite.

El cambio a dírhams emiratíes

Los intentos anteriores de las refinerías indias de pagar por el crudo ruso con dírhams emiratíes a través de los bancos de Dubái fracasaron, lo que los obligó a cambiar de nuevo al dólar estadounidense. Pero ahora el State Bank of India (SBI), el principal banco indio, está liquidando esos pagos en dírhams. El cambio a la moneda emiratí también fue provocado por el SBI. El cual exigió a las compañías que buscaban hacer pagos en dólares que proporcionaran un desglose de todas sus operaciones para evitar violar las sanciones.

«El SBI es muy conservador en su enfoque», dijo una de las fuentes. A pesar de que no se recurre a las compañías de seguros y transporte occidentales para el suministro. Las refinerías indias compran principalmente crudo ruso a comerciantes con sede en Dubái, incluida una filial de la petrolera rusa Lukoil.

Anteriormente, Nueva Delhi afirmó no estar preocupada por las numerosas medidas adoptas por Occidente contra Rusia y que seguirá comprando crudo «a cualquiera». Además, indicó que sus empresas no enfrentaban ningún problema para pagar por el petróleo. Esto se debe a que las restricciones occidentales no afectan los mecanismos de acuerdos comerciales firmados con Moscú.

Fuente: RT