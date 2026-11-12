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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 483,200 extranjeros durante el año fiscal 2026, una cifra récord que supera los registros anteriores, según informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La agencia también contabilizó 475,000 detenciones por presuntas violaciones migratorias, lo que representa, según el organismo, el mayor registro de arrestos en su historia.

Los resultados corresponden al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, bajo la política migratoria del presidente Donald Trump.

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Deportaciones superan registros anteriores

Las 483,200 expulsiones superan el récord anterior de ICE, establecido durante el año fiscal 2025, cuando la institución deportó a 442,640 personas.

El DHS destacó que las deportaciones de 2026 equivalen prácticamente al total registrado por ICE durante los tres años fiscales completos de 2022, 2023 y 2024, bajo la administración del expresidente Joe Biden.

Durante esos períodos, la agencia contabilizó aproximadamente 486,000 expulsiones.

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Entre los principales resultados divulgados por el DHS figuran:

483,200 deportaciones: registradas durante el año fiscal 2026.

registradas durante el año fiscal 2026. 475,000 detenciones: por presuntas infracciones migratorias.

por presuntas infracciones migratorias. 442,640 deportaciones: contabilizadas durante el año fiscal 2025.

contabilizadas durante el año fiscal 2025. 486,000 deportaciones: acumuladas entre los años fiscales 2022 y 2024.

acumuladas entre los años fiscales 2022 y 2024. 48,000 detenciones: realizadas durante septiembre de 2026.

realizadas durante septiembre de 2026. 44,000 deportaciones: ejecutadas en ese mismo mes.

El organismo también informó que las detenciones de septiembre aumentaron más de un 300 % frente al promedio registrado durante ese mes en la administración Biden.

Fotografía de archivo en la que se captó al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).

Gobierno de Trump destaca resultados

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, manifestó su respaldo al trabajo de los agentes migratorios y atribuyó los resultados al liderazgo del presidente Trump.

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«Los patriotas del ICE trabajan incansablemente para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro», afirmó.

El funcionario agregó que la agencia cuenta ahora con plena capacidad para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular, como parte de los esfuerzos del Gobierno para reforzar el control migratorio.

Según las cifras del DHS, más de tres millones de migrantes han abandonado Estados Unidos durante el actual Gobierno.

Hasta octubre de 2026, la administración reportó cerca de 1.2 millones de deportaciones de extranjeros en situación irregular y más de 1.25 millones de detenciones.

Operativos migratorios bajo escrutinio

Las operaciones de ICE también han generado cuestionamientos públicos por las consecuencias de los procedimientos de detención.

Durante el año fiscal 2026 se reportaron varias muertes relacionadas con estos operativos. Entre las víctimas mencionadas figuran los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, así como los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero.

Estos casos han aumentado el escrutinio sobre las actuaciones de los agentes migratorios, en medio del debate sobre el alcance de las medidas de detención y deportación impulsadas por la administración Trump.

Las cifras divulgadas por el DHS reflejan la magnitud de las operaciones migratorias durante el período. Sin embargo, corresponden a estadísticas oficiales del propio Gobierno estadounidense.