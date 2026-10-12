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Huracán Simón sigue en categoría 3 frente a las costas mexicanas

Ciudad de México.- El huracán Simón se mantiene este lunes como categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Mientras amenaza con fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 06:00 […]

Jhennifer Baldera
Huracán Simón sigue en categoría 3 frente a las costas mexicanas
Costas mexicanas
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Ciudad de México.- El huracán Simón se mantiene este lunes como categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Mientras amenaza con fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 hora local (12:00 GMT), el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco). Y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita (Nayarit), con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a cuatro kilómetros por hora.

Según el SMN, las bandas nubosas de Simón ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevén rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Jalisco, que disminuirán durante el día. Y de hasta 60 kilómetros por hora en Nayarit y el sur de Sinaloa.

Oleaje de entre cuatro y cinco metros

El organismo también advirtió de oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Jalisco. Así como de 2,5 a 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

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Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula (Jalisco), hasta El Roblito, (Nayarit), incluidas las Islas Marías. Y otra de vigilancia hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

El SMN alertó de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Simón alcanzó la categoría 4 el sábado, antes de debilitarse a categoría 3 durante el domingo, cuando su trayectoria cambió y se alejó de la posibilidad de un impacto inmediato en Jalisco.

El ciclón ha provocado inundaciones en localidades de Jalisco y Colima, entre ellas Puerto Vallarta y Manzanillo. Además de cierres temporales de aeropuertos, evacuaciones preventivas y restricciones de las actividades marítimas.

Las autoridades mexicanas han pedido a la población mantenerse en lugares seguros y seguir los avisos de Protección Civil ante la persistencia de condiciones meteorológicas peligrosas.

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