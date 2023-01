India. – Las autoridades policiales de la India arrestaron a un hombre que se hizo pasar por miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos y engañó al lujoso hotel de la capital Nueva Delhi, según informan las autoridades este recibió el servicio y robó artículos de la habitación.

El hombre identificado como Mahamed Sharif, lo arrestaron el 19 de enero y estuvo bajo custodia policial durante dos días.

De acuerdo con medios locales, Sharif Habría engañado al hotel de cinco estrellas Leela Palace de Nueva Delhi durante al menos tres meses, presumiéndose como empleado del jeque Falah Bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dabi, y se fue sin pagar la cuenta. Incluso le mostró al personal del hotel una tarjeta falsa de residencia en los Emiratos Árabes Unidos y que estaba en India por «cuestiones de trabajo».

La policía dijo que sus documentos de identidad no eran genuinos y que no tiene conexión con la familia real en Abu Dabi. Además de alojarse en la habitación 427 desde el 1 de agosto al 20 de noviembre pasado, habría robado cubiertos y otros artículos de la habitación del hotel. La factura ascendió a las 2 millones 346 mil rupias (unos 28 mil 742 dólares / 542 mil 370 pesos mexicanos).

Autoridades informaron que a Sharif no puede dormir si no está en un hotel

Tras interrogarlo, las autoridades informaron que a Sharif le encantan los zapatos, la ropa y los autos de lujo, y que no puede dormir si no está en un hotel. Los empleados no dudaron de él tras hablar sobre su relación en Abu Dabi y le dieron una suite que está reservada para diplomáticos, cuya factura tiene un precio reducido.

“Lo interrogamos durante horas. Nos contó sobre el jeque y lo impresionado que estaba con su estilo de vida, especialmente con las grandes casas. Quería recrear esa vida en la India. También nos mostró sus zapatos y afirmó que costaron 100 mil rupias (mil 225 dólares / 23 mil 120 pesos mexicanos), así como camisetas de 10 mil rupias (122 dólares / 2 mil 300 pesos mexicanos)».

“Su motivo para quedarse en hoteles de cinco estrellas también fue conseguir inversores para esquemas falsos. Solía ​​interactuar con otros invitados y hablar sobre sus planes de negocios. Quería más dinero».

Los cargos contra Sharif son por suplantación de identidad y robo. La investigación inicial reveló que Sharif pagó 110 mil rupias (mil 347 dólares / 25 mil 340 pesos mexicanos), pero la policía está investigando si ese pago fue exitoso.