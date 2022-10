Hallazgo de niña de 5 años en pozo séptico enluta a Venezuela

El macabro hallazgo el lunes del cadáver de una niña de 5 años dentro de un pozo séptico con supuestos signos de abuso sexual tiene en luto a Venezuela, donde centenas de venezolanos, principalmente a través de las redes sociales, utilizan la etiqueta #NoSeTocan para manifestarse por el terrible suceso. Asimismo, comparten la imagen de un listón verde en redes y estados en WhatsApp.

Una niña de 5 años fue violada, asesinada y tirada en un pozo séptico en #Guaraca #Carabobo 🇻🇪😢

!Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan! Alzamos nuestra voz de protesta #NoSeTocan 🖤#RT 🙏 pic.twitter.com/yr2VfsTgwo