Hallan vehículo calcinado de técnicos salvadoreños desaparecidos en Haití

La Policía Nacional de Haití informó que encontró los restos calcinados del vehículo en el que viajaban cuatro técnicos salvadoreños de aviación, atacados el pasado 18 de octubre en una zona controlada por pandillas. Sin embargo, las autoridades aún no tienen información sobre el paradero de los hombres.

El vehículo resultó localizado en las afueras de Puerto Príncipe, en el sector de Santo, en la comunidad de Croix-des-Bouquets, territorio bajo el control de grupos criminales.

Las autoridades haitianas indicaron que el hallazgo se produjo durante una operación realizada temprano el lunes, en la que participaron la Policía Nacional, la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU y tropas salvadoreñas. Según el reporte, los agentes no encontraron resistencia durante la intervención.

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El ataque contra los técnicos motivó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a enviar más de 2,000 soldados a Haití para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos.