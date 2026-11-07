Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que se hallaron muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador.

En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata «probablemente familiares directos del agresor».

La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, «en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre».

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Previamente, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, había informado a los medios de que se estaban llevando a cabo registros en la vivienda del detenido.

El hombre, de 24 años, irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y acabar sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.