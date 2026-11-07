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Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que se hallaron muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador. En […]

Oliver Mata
Gente se encuentra detrás de una cinta en la Plaza del Mercado Principal en Cracovia (Polonia), donde al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas cuando un hombre irrumpió con un coche en el lugar y comenzó a disparar al azar a transeúntes. EFE/EPA/Art Service POLONIA OUT
Gente se encuentra detrás de una cinta en la Plaza del Mercado Principal en Cracovia (Polonia), donde al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas cuando un hombre irrumpió con un coche en el lugar y comenzó a disparar al azar a transeúntes. EFE/EPA/Art Service POLONIA OUT
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El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que se hallaron muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador.

En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata «probablemente familiares directos del agresor».

La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, «en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre».

Previamente, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, había informado a los medios de que se estaban llevando a cabo registros en la vivienda del detenido.

El hombre, de 24 años, irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y acabar sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

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Tusk aseguró al respecto que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía «harán todo lo posible» para informar lo antes posible sobre los motivos del tiroteo.

El ministro del Interior había indicado en una rueda de prensa que las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque actuó solo y tenía «unas opiniones muy, muy radicales». «Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha», sostuvo.

El domingo y el lunes serán días oficiales de luto nacional en Polonia, según confirmó Tusk además en la rueda de prensa.

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