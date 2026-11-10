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El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, viajará la próxima semana a El Salvador para reunirse con funcionarios del Gobierno y abordar la permanencia de los 2,500 efectivos salvadoreños desplegados en territorio haitiano, informó la agencia estadounidense Associated Press (AP), citando a un funcionario salvadoreño.

La visita se produce en medio de interrogantes sobre la legalidad, el alcance y la duración de la operación militar, así como por las preocupaciones sobre una posible escalada de la violencia en Haití. La semana pasada, Fils-Aimé afirmó que las tropas salvadoreñas se encuentran en el país para respaldar al Gobierno en su lucha contra las pandillas.

Operativo contra una residencia vinculada a 400 Mawozo

Como parte de las operaciones, policías haitianos y soldados salvadoreños destruyeron la noche del domingo una residencia vinculada a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de Haití.

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El operativo fue reportado inicialmente por el diario estadounidense The Miami Herald y posteriormente confirmado por Damian Merlo, un cabildero que trabaja para el Gobierno de El Salvador. Joseph no fue localizado ni abatido durante la intervención. Según el reporte, los cabecillas de las pandillas suelen trasladarse entre diferentes residencias para evitar ser capturados.

Dos días antes de la operación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un mensaje en criollo haitiano en el que solicitó la ubicación de la vivienda de Joseph y advirtió: “Dénos la dirección exacta y la destruiremos”. Varias cuentas respondieron con lo que parecían ser las coordenadas del inmueble.

Despliegue militar en Haití

El origen de la operación y los técnicos desaparecidos

La operación salvadoreña comenzó el mes pasado, luego de la desaparición de cuatro técnicos de aviación de ese país tras un ataque atribuido a pandillas. Joseph aseguró a AP que los cuatro habían muerto, mientras que el Gobierno de El Salvador sostiene que permanecen con vida.

El acuerdo militar entre Haití y El Salvador

Damian Merlo explicó que los soldados salvadoreños operan bajo un acuerdo suscrito entre ambos gobiernos. Aunque no especificó los derechos y atribuciones concedidos a las tropas, indicó que el despliegue está amparado por un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas o un memorando de entendimiento en materia de cooperación militar.

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Por su parte, el Gobierno haitiano no respondió a la solicitud de comentarios realizada por AP sobre los detalles de la visita y la operación.

Bukele ha defendido el despliegue de sus tropas en Haití, donde las organizaciones criminales mantienen el control de amplias zonas del territorio y han establecido vínculos con sectores de la élite política y económica del país.