La respuesta del Gobierno de Haití a la advertencia de Bukele a las pandillas

El Gobierno de Haití coordinó acciones de seguridad para lograr la liberación de cuatro técnicos militares salvadoreños secuestrados el domingo 18 de octubre, tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La Primatura informó este miércoles 21 de octubre que el primer ministro encabezó una reunión de alto nivel para evaluar las medidas adoptadas y reforzar las operaciones contra los grupos armados.

El encuentro tuvo lugar en la Oficina del Primer Ministro, con la participación de funcionarios vinculados a la respuesta estatal. Las autoridades también coordinan acciones con la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), creada para combatir a las organizaciones armadas.

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En un comunicado, el Gobierno haitiano aseguró que movilizó los recursos disponibles para recuperar a los militares y proteger sus vidas. Asimismo, afirmó que las fuerzas de seguridad mantendrán las operaciones contra los responsables del secuestro.

“La liberación de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta”, sostuvo la Primatura, que reiteró el compromiso del Estado de recuperar el control frente a los grupos armados.

Sin embargo, el comunicado no detalló el lugar exacto donde ocurrió el secuestro ni identificó a los responsables. Tampoco informó sobre posibles contactos con los captores o avances concretos en las labores de rescate.