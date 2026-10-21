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La respuesta del Gobierno de Haití a la advertencia de Bukele a las pandillas

Las autoridades haitianas reforzaron las operaciones de seguridad para lograr la liberación de cuatro técnicos militares salvadoreños secuestrados el 18 de octubre. El Gobierno no ha identificado a los responsables ni ofrecido detalles sobre los avances del rescate.

Marianny Valdez
Gobierno haitiano coordina acciones para liberar a cuatro militares salvadoreños secuestrados.
El Gobierno de Haití coordinó nuevas acciones de seguridad para rescatar a cuatro militares salvadoreños secuestrados.
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El Gobierno de Haití coordinó acciones de seguridad para lograr la liberación de cuatro técnicos militares salvadoreños secuestrados el domingo 18 de octubre, tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La Primatura informó este miércoles 21 de octubre que el primer ministro encabezó una reunión de alto nivel para evaluar las medidas adoptadas y reforzar las operaciones contra los grupos armados.

El encuentro tuvo lugar en la Oficina del Primer Ministro, con la participación de funcionarios vinculados a la respuesta estatal. Las autoridades también coordinan acciones con la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), creada para combatir a las organizaciones armadas.

En un comunicado, el Gobierno haitiano aseguró que movilizó los recursos disponibles para recuperar a los militares y proteger sus vidas. Asimismo, afirmó que las fuerzas de seguridad mantendrán las operaciones contra los responsables del secuestro.

“La liberación de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta”, sostuvo la Primatura, que reiteró el compromiso del Estado de recuperar el control frente a los grupos armados.

Sin embargo, el comunicado no detalló el lugar exacto donde ocurrió el secuestro ni identificó a los responsables. Tampoco informó sobre posibles contactos con los captores o avances concretos en las labores de rescate.

Comunicado de las autoridades haitianas
Las autoridades haitianas mantienen las operaciones contra los grupos armados responsables del secuestro.

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El anuncio del Gobierno haitiano se produjo horas después de que el Ejército de El Salvador lanzara una ofensiva contra las pandillas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos de aviación de su contingente en Haití.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, difundió un mensaje dirigido a los captores, traducido al criollo haitiano. En la advertencia, afirmó que la operación de este miércoles “no es nada comparado con lo que está por venir” si no liberan con vida a los rehenes.

Según las informaciones disponibles, el vehículo blindado en el que viajaban los militares recibió disparos. También ataques con explosivos en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets. El lugar se encuentra a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe.

La Organización de las Naciones Unidas también condenó el secuestro y exigió la liberación inmediata y segura de los cuatro hombres.

Los primeros reportes del caso circularon el domingo 18 de octubre, cuando medios haitianos informaron sobre la desaparición de militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Los soldados habrían desaparecido tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

Aunque inicialmente se habló de cinco militares desaparecidos, la Fuerza Armada de El Salvador precisó posteriormente que eran cuatro.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información pública concluyente sobre las condiciones en que se encuentran los secuestrados ni han identificado oficialmente a sus captores.

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