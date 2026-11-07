Primer ministro de Haití anuncia la caída de jefe de pandilla

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, anunció este viernes 6 de noviembre que un jefe de pandilla fue neutralizado durante las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en el país.

«Un jefe de pandilla menos. La lucha para liberar al país del dominio de los bandidos continúa con determinación», escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

El jefe de Gobierno también publicó una advertencia en criollo haitiano: «Gang yo pap gen dòmi nan je!». La frase significa «¡Las pandillas no podrán dormir tranquilas!».

Publicidad

Haití intensifica operaciones contra las pandillas

Fils-Aimé no identificó al supuesto líder criminal ni ofreció detalles sobre su muerte o neutralización. Tampoco informó dónde ocurrió el operativo ni cuáles unidades participaron.

El anuncio se produce en medio de las acciones conjuntas de la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG).

Estas operaciones cuentan con apoyo internacional, incluido el contingente de militares salvadoreños enviado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Publicidad

Gobierno haitiano promete recuperar territorios

El pasado 3 de noviembre, Fils-Aimé reafirmó que las operaciones conjuntas buscan recuperar los territorios bajo control de las organizaciones criminales.

Además, el Gobierno haitiano ha señalado que sus esfuerzos están dirigidos a restablecer la autoridad del Estado y mejorar las condiciones de seguridad en el país.