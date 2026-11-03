Primer ministro haitiano agradece a Bukele: «Bandas no tendrán descanso»

Ofensiva contra las pandillas en Haití

Según las informaciones difundidas, más de 2,000 efectivos salvadoreños participan en las operaciones de seguridad. Estos refuerzan las intervenciones en zonas estratégicas como Kenscoff, Gressier y Croix-des-Bouquets, donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.

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Fils-Aimé explicó que el objetivo de estas operaciones se enfoca en recuperar los territorios controlados por las pandillas. Asimismo, garantizar condiciones de seguridad para la población.

“Las fuerzas internacionales no vienen a reemplazar al Estado. Vienen a apoyarnos, a reforzar nuestras capacidades y a darnos respaldo en la lucha que llevamos adelante para erradicar a las bandas”, afirmó.

Continúa la búsqueda de cuatro salvadoreños desaparecidos

El despliegue militar se produce mientras continúa la búsqueda de cuatro efectivos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. Esto, luego de que el vehículo en el que viajaban resultara atacado por grupos armados en Croix-des-Bouquets.

Aunque posteriormente fueron encontrados restos humanos calcinados, el presidente Nayib Bukele descartó que correspondieran a los militares desaparecidos. Aseguró que las operaciones continuarían para localizarlos.

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La misión internacional busca contribuir al restablecimiento de la seguridad en Haití, donde la violencia de las pandillas ha provocado una profunda crisis humanitaria y política.

El Gobierno haitiano considera que recuperar el control territorial es fundamental para avanzar hacia la celebración de elecciones generales en 2027.